CONVERSE TOKYO×over print三度目のコラボ！描き下ろし刺繍フーディー登場

100年以上の歴史を持つCONVERSE TOKYOと、レトロ×ストリートを融合した人気ブランドover printが三度目のコラボレーションを実現。今回は、イラストレーターCOTOHが描き下ろしたアートを背面にあしらったフーディーやシャツなど、多彩なアイテムがラインナップ。音楽シーンで活躍するモデルたちが魅せる世界観も必見です。フーディーとシャツは12月5日(金)12:00よりオンラインで先行予約がスタート。カルチャーを感じる特別な1着を、冬のワードローブに迎えてみませんか♪

描き下ろし刺繍が映える冬フーディー

今回のコラボの主役となるのが、COTOHがUNFAIR RULEの山本珠羽さんを描いたアートワークを背面に刺繍したフーディーたち。

【SING GIRL BONDING BOA HOODIE】(27,500円)はbrown/black/grayの3色展開。刺繍の厚みや糸の光沢まで丁寧に作り込まれ、立体的な陰影がグラフィックを際立たせます。

【SING GIRL HOODIE】(18,700円)はnavy/grayの2色展開で、よりデイリーに着こなしやすい一着。どちらもストリートムードをまといながら品よく仕上げられています。

マリメッコ2026プレスプリングコレクション♡洗練された色彩と遊び心

ストリート感漂うワイドシャツも必見

【BREAK WIDE SHIRTS】(25,300円)はblue/brownの2色展開。

両ブランドのロゴを胸元に配したシンプルなデザインながら、袖にはドローコードを備え、ギャザーを寄せてシルエット変化を楽しめる1枚です。

レトロミックスなover printらしさと、CONVERSE TOKYOの洗練された空気感が融合し、ユニセックスで取り入れやすい仕上がりに。

軽やかさと抜け感を演出し、ストリートの自由さを表現できるアイテムです。

音楽×アートが息づく世界観が魅力

モデルにはUNFAIR RULEの山本珠羽さん、Alaska Jamの森心言さん、小野武正さんを起用。

音楽シーンの個性や表現力がビジュアルに強い熱量を与え、アート×カルチャーが響き合う唯一無二のムードに。

ストリートカルチャーを大切にしてきた両ブランドだからこそ生まれたコラボレーションであり、“今の気分”を体現する特別なラインナップになっています。

冬のストリートを彩る特別な一着を

CONVERSE TOKYO×over printの三度目のコラボは、カルチャーとストリートの魅力を凝縮した特別なコレクション。

オンラインでは2025年12月5日(金)12:00より先行予約が開始され、フーディーは12月5日(金)、シャツは2026年2月6日(金)より発売されます。

洗練されたアートワークと程よいストリート感が冬の装いをアップデートしてくれるはず♡気分を高めてくれる一着を、ぜひ手に取ってみてください。