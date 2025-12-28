雨の日も快適に移動可能

2025年12月28日にビークルファンは、3輪モビリティ「アーバントライカー」のドア付きモデルを入荷し販売を開始しました。

1回の充電で約150km走行可能で、車検や車庫証明が不要という手軽さが特徴。最高速度60km／hで高速道路も走行可能な、実用性の高いハイエンドモデルの登場です。

近年、都市部での移動手段や、維持費を抑えたセカンドカーとしての需要が高まっている超小型モビリティ。

その中でも、ビークルファンが展開するアーバントライカーに、ユーザーからの要望が多かった「ドア付き」車体が登場しました。

これまでの開放的なスタイルに加え、雨風をしのげる快適性がプラスされたことで、より日常的な使い勝手が向上したニューモデルです。

今回販売が開始されたのは、同社のハイエンドモデルとして人気を博している「アーバントライカー」のドア付きタイプです。

昨今の市場ニーズの高まりを受けて導入されたこのモデルは、キャビンがしっかりと覆われた構造になっており、天候に左右されずに移動できる点が最大の魅力です。

入荷したボディカラーは、「クロムイエロー」、「ホワイト」、「クリアブラック」の3色。

鮮やかなイエローから落ち着いたモノトーンまで、ユーザーの好みに合わせた選択が可能となっています。

アーバントライカーの大きな特徴は、その経済性にあります。100％電気で動くEVであるため、ガソリン代はかかりません。

充電は家庭用の100Vコンセントに加え、街中の充電スポットやショッピングモール等にある200Vポートにも対応 。1回の充電にかかる電気代は約200円弱と非常に安価で、それでいて約150kmもの長距離を走行可能です。

さらに、登録区分によって維持費も抑えられています。「ミニカー登録（1人乗り）」または「側車付軽二輪登録（3人乗り）」を選択でき、軽自動車税は年間3600円。

車検や車庫証明も不要なため、ランニングコストを徹底的に抑えたいユーザーにとっては非常に魅力的な選択肢と言えます。

運転には普通自動車免許が必要ですが、オートマチック限定免許でも運転が可能です。

見た目の可愛らしさとは裏腹に、走行性能は本格的です。

リアにはインホイルモーター（2000W×2）を採用しており、EV特有の静粛性とパワフルな走りを両立。

幹線道路などの流れが速い場所でもストレスなく走行できるパワーを持っており、最高速度は60km／hに達するため、高速道路の走行も可能としています。

バッテリーには、安全性と寿命に定評のある「リチウムイオンリン酸鉄バッテリー」を2個搭載しており、安心して長距離移動を楽しめるスペックを確保。

ビークルファンによると、今回のハイエンド人気車種の更なる販路拡大を見据え、現在は限定3色でのスタートですが、今後は「メタリックシルバー」、「クロムレッド」、「オーシャンブルーメタリック」の販売予約も開始する予定とのこと。

ドアが付いたことで、季節を問わず「クルマ代わり」として使える実用性を手に入れました。