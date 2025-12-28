¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»ÊÎáÅã¡¦Ã«ÀîË¨¡¹»ÒÁª¼ê¤¬¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¡¡°¦ÃÎ¡¦´¢Ã«»Ô¤Ç40¿Í¤Ëµ»½Ñ»ØÆ³¡¡¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤â
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»ÊÎáÅã¡¢Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤ÎÃ«ÀîË¨¡¹»ÒÁª¼ê¤¬¡¢27Æü¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¡£¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»ÊÎáÅã¤Ç¡¢¸½ºß¥É¥¤¥Ä¤Î¶¯¹ë¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃ«ÀîË¨¡¹»ÒÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
27Æü¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î40¿Í¤Ë¡¢¥·¥åー¥ÈÎý½¬¤Ç¥³ー¥¹¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±Êý¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤ê¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥²ー¥àÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¤È¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÈ¯Å¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤â½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡×
