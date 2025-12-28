ËÀî°ð²Ù¤Ç¿·Ç¯·Þ¤¨¤ë¶ÀÌß¤Å¤¯¤ê¡¡¤ª·Ð¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÌß¤Ä¤¡¡¥Õー¥É¥í¥¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¡¡Ä¾·Â1¡¥1¥áー¥È¥ë¡¢½Å¤µ30¥¥í¤ÎÂç¶ÀÌß8¤ÄÊôÇ¼¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÀî»Ô
°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¤ÎËÀî°ð²Ù¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤Î¶ÀÌß¤Å¤¯¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÀî°ð²Ù¤Ç¿·Ç¯·Þ¤¨¤ë¶ÀÌß¤Å¤¯¤ê¡¡¤ª·Ð¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÌß¤Ä¤¡¡¥Õー¥É¥í¥¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¡¡Ä¾·Â1¡¥1¥áー¥È¥ë¡¢½Å¤µ30¥¥í¤ÎÂç¶ÀÌß8¤ÄÊôÇ¼¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÀî»Ô
ËÀî°ð²Ù¤Ç¸áÁ°9»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂçË¡²ñÌß¤Ä¤¡×¡£ÁÎÎ·¤ª¤è¤½20¿Í¤¬ÌµÉÂÂ©ºÒ¤Ê¤É¤òµ§¤ë¤ª·Ð¤ò¾§¤¨¤Ê¤¬¤éÌß¤ò¤Ä¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅÂ¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Ä¾·Â¤ª¤è¤½1¡¥1¥áー¥È¥ë¡¢¹â¤µ20¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µ¤ª¤è¤½30¥¥í¤ÎÂç¶ÀÌß8¤Ä¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Î¤¿¤á¡¢È¯Ë¢¥¹¥Á¥íー¥ëÀ½¤Î·¿¤ËËÜÊª¤ÎÌß¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎãÇ¯150Ëü¿Í¤Û¤É¤¬½é·Ø¤ËË¬¤ì¤ëËÀî°ð²Ù¡£¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤ÈÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£