ÈþÍÆ»Õ¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥¥Ã¥¯¤«¤éÅ¾¸þ1Ç¯¡Ä»î¹ç2½µ´ÖÁ°¤Ë¼ê¼ó¹üÀÞ¤â¡ÄÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô³ÍÆÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑºÍÇ½¤¢¤ê¤¢¤ê¡×
¡Ö»ä¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡ÈþÍÆ»Õ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¿û¸¶ÈþÍ¥(26)¤¬²¦ºÂ³ÍÆÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ´ÆüËÜ¼Ò²ñ¿ÍÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¹ñÆâ½é¥¿¥¤¥È¥ë¡ª´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Âè77²óÁ´ÆüËÜ¼Ò²ñ¿Í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ48¥¥íµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¾Þ¾õ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¾¡¤Á¤¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡ª¿¤ÓÂå¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡ª¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÇÇ¯Æâ¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î°ËÆ£À¹°ìÏº¤ÏX¤Ç¡Ö»î¹ç¤Î2½µ´ÖÁ°¤Ë¼ê¼ó¥Ò¥ÓÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤Æ²ø²æ¤·¤Æ¤ë±¦¤Ç¤â²¥¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ2»î¹ç¤È¤â¥À¥¦¥ó¼è¤Ã¤ÆRSC¾¡¤Á¡¡¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²ø²æ¼£¤·¤Æ¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö¤¹¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑºÍÇ½¤¢¤ê¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼è¤êÊý¤âÁ´¤¯°ã¤¦¥¢¥Þ¥Ü¥¯¤ÇÍ¥¾¡¤Ï¥¹¥´¥¤¡×¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¿û¸¶¤ÏÈþÍÆ³Ø¹»ºß³ØÃæ¤Î2019Ç¯¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÈþÍÆ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿20Ç¯¤ËKrush½÷»Ò¥¢¥È¥àµé¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏK-1½÷»Ò¥¢¥È¥àµé¤Ç¤â²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£