¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¡¢¸òºÝ£µÇ¯¤ÎÈà½÷¤È¤Î·ëº§¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±°ú¤±ä¤Ð¤·¤¿¤¤¡Ä¡×¥¯¥ºÁêÃÌ¤â°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥é¥é¥ó¥É¤Î¥Ë¥·¥À¤¬£²£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö·ÝÇ½¥ê¥¢¥ëË¡Î§½Î¡×¤Ë½Ð±é¡£ÊÛ¸î»Î·Ý¿Í¤Î¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Ë¡¢£µÇ¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤È¤Î·ëº§¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ú¤±ä¤Ð¤·¤¿¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¥¯¥ºÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤Ï¸òºÝ£µÇ¯Æ±À³£µÇ¯¤ÎÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö·ëº§¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±°ú¤±ä¤Ð¤·¤¿¤¤¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È·ëº§¤È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁ´Á³·ÝÇ½³¦¡¢°·¤¤¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±·ëº§¤Þ¤Ç°ú¤±ä¤Ð¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¤Ï¡Ö¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Í¡×¤ÈÊò¤ì´é¤À¡£
¡¡·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÉÕ¤¹ç¤¦¤È¡¢»ö¼Âº§¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Ê¤ë¤È¥Þ¥º¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±°ú¤±ä¤Ð¤¹ÊýË¡¤ò¡Ä¡×¤È¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤ËÁêÃÌ¤À¡£
¡¡¤³¤¿¤±¤Ï¥Ë¥·¥À¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¼ÁÌä¡£¥Ë¥·¥À¤ÏÈà½÷¤Î²È¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡¢²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¡Ö²¶¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È£±±ß¤â»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤À¤¬¶¥ÇÏ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤Ë£³£°Ëü±ß¤Î»ØÎØ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢Èà½÷¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢´§º§Áòº×¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤Ï°ìÅÙ¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¸þ¤³¤¦¤«¤é¤Ï·ëº§¾ðÊó»ï¤ò²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¡¢Í§Ã£¤Î·ëº§¼°¤ÏÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤ë¤È´°Á´¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤âÊò¤ì´é¤À¡£
¡¡¤³¤¿¤±¤Ï¡¢¥Ë¥·¥À¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡Ö»ö¼Âº§¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£»ö¼Âº§¤Ï¡Ö°ìÄê´ü´Ö¤ÎÆ±µï¡ÊÌÜ°Â¤Ï£³Ç¯¡Ë¡×¡Ö²È·×¤òÆ±°ì¡×¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ö¼Âº§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤ÐÉâµ¤¤âÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤¹¤ì¤ÐÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Ë¥·¥À¤Ï¿¿¤ÃÀÄ¤À¡£
¡¡Åì¥Ö¥¯¥í¤¬¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©·ëº§¤·¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤µö¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤¿¤±¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¤¬Â»³²Çå½þÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ×ÉØ´Ø·¸²õ¤ì¤Þ¤·¤¿¤È¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤£Ï£Ë¤Ç¡¢ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤´Ø·¸ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ë¥·¥À¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¤¹¤ë¤â¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤Ê¤è¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£