¡ÚÂ®Êó¡Û´Ø±ÛÆ»¤Ç67ÂæÂ¿½Å»ö¸Î¡¡¸á¸å1»þ¤ËÁ´¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¡¡NEXCOÅìÆüËÜ
·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¼Ö67Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¡£°ìÉô¶è´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉÁ´¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¡¦²¼¤êÀþ¤Ç¡¢Àã¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ67Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á20Âæ¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÏÆÅÄÈþÀã¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢Á´¾Æ¤·¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¤â´Ø±ÛÆ»¤Ç¤Ï²¼¤êÀþ¤Î·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¸á¸å1»þ¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç26Æü¤ÎÂ¿½Å»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
