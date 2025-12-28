ÊÆËÌÅìÉô¤ÇÅß¤ÎÍò¡¡¹Ò¶õÊØ¤¬·ç¹Ò¡¢ÄäÅÅ¤âÈ¯À¸
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊCNN¡ËÊÆËÌÅìÉô¤¬26Æü¤«¤é27Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅß¤ÎÍò¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¸ÞÂç¸Ð¼þÊÕ¤äËÌÅìÉô¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÂçÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¹Ò¶õÊØ¤ËÂç¤¤Êº®Íð¤¬À¸¤¸¤¿¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄäÅÅ¤âµ¯¤¤¿¡£
¹Ò¶õÊØ¤ÎÄÉÀ×¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥§¥¢¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤äÊÆ¹ñÈ¯Ãå¤ÎÊØ¤Ç¤ÎÃÙ±ä¤Ï27Æü¤Ë9300ÊØ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Û¤«¡¢1000ÊØ¤¢¤Þ¤ê¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÅÔ»Ô·÷¤Î»°¤Ä¤Î¼çÍ×¶õ¹Á¤ÏÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥í¡¼¥¬¥ó¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤â¤µ¤é¤Ê¤ëº®Íð¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡ÊFAA¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢¥é¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¶õ¹Á¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¡¦¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï27Æü¸áÁ°¤ËºÇÂç2»þ´Ö¤ÎÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¥é¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¶õ¹Á¤Ç¤Ï27Æü¸áÁ°¡¢°ÆÆâ¤ÎÉ½¼¨¤¬ÀÖ¤¤·ç¹ÒÉ½¼¨¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢²°³°¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤Ï°ìÌÌ¤ÎÀã¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢µ¡ÂÎ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍøÍÑµÒ¤ÏÈæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÙ±ä¤ä·ç¹Ò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥é¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤òÎ¹¹ÔÃæ¤À¤ÈCNN¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÀã¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ËÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¡¢½ÐÈ¯¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾¯¤·»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
ÊÆ¹ñÎ©µ¤¾Ý¶É¡ÊNWS¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£ËÌÅìÉô¤Ç¤Ï27Æü¤ÎÌëÌÀ¤±¤Þ¤ÇÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤¿¡£ËÌÅìÉô¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÀã¤¬¤ä¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Ç¤ÏÁ÷ÅÅÀþ¤Ø¤ÎÃåÉ¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢27Æü¸áÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç3Ëü¸ÍÄ¶¤Î½»Âð¤ä»ö¶È½ê¤¬ÄäÅÅ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Îºî¶È°÷¤Ï¿ôÆüÁ°¤«¤éÍò¤ËÈ÷¤¨¡¢Æ»Ï©¤Ë±ö¤ò¤Þ¤¡¢½üÀã¼Ö¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Åß¤Î¸·¤·¤¤Å·¸õ¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÎ©µ¤¾Ý¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢28Æü¤âÃæÀ¾ÉôËÌÉô¤äËÌÅìÉô¤ÏÀã¤äÉ÷¡¢±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£