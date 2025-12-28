ÅÏÊÕ¤¨¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÅ¹¡ÈºÇ½ªÆü¡É¤Ë¡Ä50Ç¯¤Ö¤ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
½÷Í¥ÅÏÊÕ¤¨¤ê¡Ê70¡Ë¤¬27Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÏ·ÊÞµï¼ò²°¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡¡¤ä¤Þ¡×¤ÇÌó50Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡¡¤ä¤Þ¡×¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥í¥µ²ñ´Û¡×¤Î2³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅ¹¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¼ã¤Æü¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÏÊÕ¤Ï24Æü¡¢Å¹¤Î¥Þ¥Þ¤¬µÞ»à¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ½ªÆü¤Î27Æü»ä¤âÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë½¾¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ27Æü¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡ÖÂþº£¡¢¥í¥µ²ñ´Û¡¡¤ª¤Ç¤ó¤ä¤Þ¡¡¤Ç50Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿ÅÏÊÕ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢¿©ºà¤òÀÚ¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ö¤ä¤Þ¡¡52Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È»×¤¤½Ð¤ÎÅ¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£