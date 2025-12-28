ロックバンド・FLOW、ヨーロッパ・北米を回るワールドツアー「FLOW WORLD TOUR 2025 “NARUTO THE ROCK”」完走！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本を代表するミクスチャーロックバンド・FLOWが、大人気アニメ『NARUTO-ナルト-』の楽曲と共に世界中を回るワールドツアー「FLOW WORLD TOUR 2025 “NARUTO THE ROCK”」を完走した。

今回のツアーは、ヨーロッパ11ヵ国13都市13公演、北米2ヵ国（アメリカ・カナダ）17都市17公演を回る、全13か国30都市30公演のビッグツアー。

「GO!!!」「Sign」「GOLD」といったFLOWの代表曲のほか、FLOWと『NARUTO-ナルト-』『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』の強い絆を感じられる楽曲をパフォーマンス。演奏されたほぼ全ての楽曲でアニメ『NARUTO -ナルト-』の関連映像を使用した特別な演出が行われた。音楽とアニメ作品が一体となったステージは、観客の感情をより強く揺さぶり、忘れられない体験へと導いた。

さらに、2023年にリリースした『NARUTO-ナルト-』名曲を新たなアレンジでカバーしたアルバム『FLOW THE COVER 〜NARUTO縛り〜』の中から、『NARUTO-ナルト-』の人気テーマソングの「遥か彼方」「シルエット」などFLOWによるカバーも披露し、FLOWの奏でる「世界に響く音楽」を、全公演合計で25,000人を越えるFLOWファン・アニメファン・「NARUTO-ナルト-」ファンに、最高の興奮と想い出を刻み込んだ。

MCではKEIGOが、『NARUTO-ナルト-』は20年以上にわたり共に成長してきた“戦友”のような存在であると語り、観客に向けて「We are a team!!! ― 僕たちは“仲間”だ!!!」と熱く呼びかけた。その言葉に呼応するように、会場は一体感に包まれ、観客との濃密なコミュニケーションを通じて、ライブはステージと客席が一体となって作り上げる“共有体験”へと昇華していった。

FLOWは2024〜2025年にかけてヨーロッパ、北米、南米、アジアを巡る過去最大規模のワールドツアーを開催。日本国内では、”ロックバンドが作るアニソンロックフェス”と掲げるアリーナ規模での主催イベント「FLOW THE FESTIVAL」で大成功に収めるなど、そのライブ活動のスケールが年々パワーアップ。

2026年6月6日（土）・7日（日）にも「FLOW THE FESTIVAL 2026」の開催も決定しており、来年さらにその存在を大きくしたFLOWが旋風を巻き起こす。

“FLOW WORLD TOUR 2025 ‘NARUTO THE ROCK’ ”

【1st. STAGE / Europe】

11ヵ国（ENGLAND、FRANCE、BELGIUM、NETHERLANDS、GERMANY、NORWAY、SWEDEN、POLAND、SWITZERLAND、ITALY、SPAIN）

13都市（LONDON、PARIS、BRUSSELS、EINDHOVEN、COLOGNE、OSLO、STOCKHOLM、BERLIN、KRAKOW、HAMBURG、ZURICH、MILAN、BARCELONA）

13公演

【2nd. STAGE / North America】

2ヵ国(AMERICA、CANADA)

17都市（MONTREAL、PHILADELPHIA、BOSTON、NEW YORK、WASHINGTON, D.C.、TORONTO、CHICAGO、DENVER、VANCOUVER、SEATTLE、PORTLAND、SAN JOSE、PHOENIX、ANAHEIM、DALLAS、SAN ANTONIO、ORLANDO）

17公演

セットリストプレイリストSpotify Playlist:

https://open.spotify.com/playlist/6ITwtBE7xIakbChGPKTWs0?si=1KJKOY-vQaihvzOSCdL_5A

FLOW THE FESTIVAL 2026開催決定！

2026年6月6日(土)・7日(日)

特設サイト

https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/

関連リンク

FLOWオフィシャルサイト

https://www.flow-official.jp/