LUNA SEA・SUGIZO、来年1月9日・12日の合同公演を辞退 バイクとの接触事故受け「出演が困難」
【モデルプレス＝2025/12/28】LUNA SEAのメンバー・SUGIZOの公式サイトが、12月27日に更新された。12月18日、SUGIZOが運転する車とバイクとの接触事故が発生したことを受け、2026年1月9日、12日に出演を予定していた石田組との合同公演を辞退すると発表した。
【写真】脳腫瘍公表のLUNA SEAメンバー、ファン感動の近況ショット
公式サイトでは「2026年1月9日（金）東京文化会館 大ホール、ならびに1月12日（月・祝）兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホールにて開催を予定しておりました『越境 第二章 〜BORDER CROSSING：Chapter 2〜 石田組 × SUGIZO』公演につきまして、12月18日の事故を受けSUGIZOの出演が困難となってしまいました」と発表。「関係各所と慎重に協議を重ねた結果、本公演は内容を変更し、SUGIZOの意向を尊重したうえで石田組のみでの公演として開催させていただくこととなりました」と石田組のみでの開催となることを報告した。
続けて「公演内容は、通常の石田組によるクラシックコンサート形式となり、当初予定しておりました照明・音響等の特別演出は実施いたしません。また、事前に発表しておりましたセットリストにつきましても変更となります。あらかじめご了承ください」と説明。SUGIZOの出演辞退にあたり、「石田組単独公演としての料金設定を考慮し、ご来場いただいたお客様には、券種に応じて以下の金額を返金させていただきます」とし、公演内容の変更に伴う返金対応も行うとした。
SUGIZOは12月18日深夜、自身が運転する車とバイクの接触事故が発生したことを受け、12月23日開催予定であったLUNA SEA有明アリーナ公演を延期すると発表。公式サイトでは「現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」「今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります。皆様、本当に申し訳ありません」と謝罪した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】脳腫瘍公表のLUNA SEAメンバー、ファン感動の近況ショット
◆SUGIZO、来年開催ライブの出演辞退を発表
公式サイトでは「2026年1月9日（金）東京文化会館 大ホール、ならびに1月12日（月・祝）兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホールにて開催を予定しておりました『越境 第二章 〜BORDER CROSSING：Chapter 2〜 石田組 × SUGIZO』公演につきまして、12月18日の事故を受けSUGIZOの出演が困難となってしまいました」と発表。「関係各所と慎重に協議を重ねた結果、本公演は内容を変更し、SUGIZOの意向を尊重したうえで石田組のみでの公演として開催させていただくこととなりました」と石田組のみでの開催となることを報告した。
◆SUGIZO、車運転中にバイクと接触事故
SUGIZOは12月18日深夜、自身が運転する車とバイクの接触事故が発生したことを受け、12月23日開催予定であったLUNA SEA有明アリーナ公演を延期すると発表。公式サイトでは「現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」「今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります。皆様、本当に申し訳ありません」と謝罪した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】