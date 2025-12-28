【紅白リハ1日目】坂本冬美、M!LK「イイじゃん」決めポーズ披露＆コラボ詳細明かす 最近の推し活事情も
【モデルプレス＝2025/12/28】歌手の坂本冬美が28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
冒頭に行われたフォトセッションでは、今回披露する『夜桜お七』でコラボレーションする5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの楽曲『イイじゃん』の決めポーズも披露。意気込みを聞かれると「大ブレイクしたM!LKの皆さんが華を添えてくださるということで本当に楽しみにしています」と伝えた。
すでにM!LKのメンバー（※佐野勇斗は欠席）とリハーサルを終えた坂本。「短期間で覚えてくださって完璧にやってくださったので頼もしい」と話し「今をときめく方にバックで踊っていただけるのはなんて幸せなんだろう」と喜びを語った。
また決めポーズをしていたことにちなみ「『イイじゃん』って思ったことはありますか？」という質問には「お仕事が忙しいということが1番『イイじゃん』だと思うんですが、その合間で韓国ドラマを観たり国技館の1番てっぺんでロウンちゃん（SF9ロウン）を観たり」と推し活を楽しんでいることも明かしていた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
