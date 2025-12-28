芦田愛菜、世界遺産検定1級に合格していた プライベートで受験＆猛勉強「ページが外れちゃうくらい頑張りました」
【モデルプレス＝2025/12/28】女優の芦田愛菜が、27日放送のテレビ朝日系「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」に出演。世界遺産検定1級に合格したことを明かした。
【写真】芦田愛菜、アップヘア＆メイクで大人な姿に
共にレギュラー出演しているお笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおから「なんか聞いたんだけど、いつの間にか世界遺産検定を愛菜ちゃんが受けてて、1級合格したって」と尋ねられた芦田。スタジオからは驚きの声が上がり、芦田は恐縮しながら「言う機会がなかなかなかったんですけど…」と世界遺産検定1級に合格したことを打ち明けた。
富澤たけしから「（言う機会は）すげぇあったじゃん」と突っ込まれる場面もあり、番組の企画で取得したのか質問されると、芦田は「いや、番組とかではなく（プライベートで）」と告白。取得の理由について、同番組も影響しているそうで「元々興味はあったんですけど、1つのことに集中してみんな頑張っている博士ちゃんたちを見て。私も頑張ってみようかなと思いました」と語っていた。
同番組に出演している2016年当時、最年少で世界遺産検定マイスターを取得した山本・リシャール 登眞氏は、世界遺産検定1級について「最も記憶の面で難しい」と説明。「私が受けた時、世界遺産は1000件になりたてだったんですけど、芦田さんは今年（受験）となると1200件超えている。1200件の遺産について覚えないといけない」と難しさを語った。また、芦田について「とんでもない作業なのでお忙しい中素晴らしい」と称賛していた。
芦田も「全遺産が対象で太い本が3冊くらいあって、好きなのに覚えられなくて悔しかったんですけど、ページが外れちゃうくらい頑張りました」と振り返っていた。
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】芦田愛菜、アップヘア＆メイクで大人な姿に
◆芦田愛菜、世界遺産検定1級合格していた
共にレギュラー出演しているお笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおから「なんか聞いたんだけど、いつの間にか世界遺産検定を愛菜ちゃんが受けてて、1級合格したって」と尋ねられた芦田。スタジオからは驚きの声が上がり、芦田は恐縮しながら「言う機会がなかなかなかったんですけど…」と世界遺産検定1級に合格したことを打ち明けた。
◆芦田愛菜、世界遺産検定の勉強振り返る
同番組に出演している2016年当時、最年少で世界遺産検定マイスターを取得した山本・リシャール 登眞氏は、世界遺産検定1級について「最も記憶の面で難しい」と説明。「私が受けた時、世界遺産は1000件になりたてだったんですけど、芦田さんは今年（受験）となると1200件超えている。1200件の遺産について覚えないといけない」と難しさを語った。また、芦田について「とんでもない作業なのでお忙しい中素晴らしい」と称賛していた。
芦田も「全遺産が対象で太い本が3冊くらいあって、好きなのに覚えられなくて悔しかったんですけど、ページが外れちゃうくらい頑張りました」と振り返っていた。
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】