¹¾¸Í»þÂå¤ÎÂå´±½ê¹â»³¿Ø²°¤Ï¹â»³»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½33Ëü9Àé¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¤Ï¸áÁ°8»þÈ¾²á¤®¤«¤é¿¦°÷Áí½Ð¤Ç¤¹¤¹Ê§¤¤¤äÂçÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºû¤ÎÍÕ¤ò¤Ä¤±¤¿Ä¹¤µ4¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥Û¥¦¥¤ÇÉ½Ìç¤Î¸®²¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤¿Ô¼¤ò¼è¤êÊ§¤¤´ÛÆâ¤Ç¤Ï¿¡¤ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»³¿Ø²°¤Ï29Æü¤«¤éµÙ´Û¤È¤Ê¤ê¡¢¿·Ç¯¤Ï4Æü¤«¤é³«´Û¤·¤Þ¤¹¡£
