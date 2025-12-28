¡Úºå¿À£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Û¥¥·¥À¥ó¥Á¥ç¥¦¤¬³°¤«¤é±Ô¤¯¿¤Ó¤Æº¹¤·ÀÚ¤ë¡¡¹â¿ùÍùóÊµ³¼ê¡Ö¤è¤¯¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£²·î£²£¸Æü¤Îºå¿À£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£¶Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¥·¥À¥ó¥Á¥ç¥¦¡Ê²´¡¢·ªÅì¡¦µÈ²¬Ã¤Ìï±¹¼Ë¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£³£µÉÃ£´¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡ÃæÃÄÇÏ·²¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¡¢Ä¾Àþ¤Ç³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£²ÃÂ®¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¿ùÍùóÊµ³¼ê¤Îº¸¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÈ¿±þ¡£¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÁ°¤È¤Îº¹¤òµÍ¤á¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç£²ÃåÇÏ¤òÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Ï¡ÖÆ»Ãæ¤¤¤¯¤Ä¤«ÉÔÍø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¸å¤è¤¯¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¶µ¤Î´¶¤¸¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ÊÖ¤·ÇÏ¤«¤é¼Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£