¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¨¤°¤¤¡×18ºÐ¡¦ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢ÈþÂÀ¤â¤â¤¢¤é¤ï¡¡¡Ö10¥¥í¸º¡×¤Ê¤É¡ÈBODY¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡É¤â
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¡Ê18¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØRay¡Ù2·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡ØËÜÅÄ¼ÓÍè¤Î¤¢¤«¤Ì¤±BODY¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Î²áÄø¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥é¥êÈþµÓ¡õÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤¹¤ëËÜÅÄ¼ÓÍè
¡¡ËÜÅÄ¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¤Ã¤ÆË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÈBODY¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢10¥¥í¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯½Ñ¡¢Èþ¤·¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥ì¥·¥Ô¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜÅÄ¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©´ÉÍý¤äÆü¡¹°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤ÎÁêËÀ¥Ü¥Ç¥£¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤â¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤ÞÆ©ÌÀ´¶¤¨¤°¤¤½÷¿À¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ëÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤Èþ½÷¤µ¤ó¡×¡ÖÇ¯¡¹Ç¯½Å¤Í¤Æ¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤·ÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡ªÂÄ¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥é¥êÈþµÓ¡õÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤¹¤ëËÜÅÄ¼ÓÍè
¡¡ËÜÅÄ¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¤Ã¤ÆË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÈBODY¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢10¥¥í¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯½Ñ¡¢Èþ¤·¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥ì¥·¥Ô¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤ÞÆ©ÌÀ´¶¤¨¤°¤¤½÷¿À¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ëÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤Èþ½÷¤µ¤ó¡×¡ÖÇ¯¡¹Ç¯½Å¤Í¤Æ¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤·ÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡ªÂÄ¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£