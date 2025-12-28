¾¾²¬¾»¹¨¡¡¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¡Ö·ëº§¼°¤Î2¼¡²ñ¡Ä¡Ø¤¦¤ï¤µ¤Î¥¥Ã¥¹¡Ù²Î¤Ã¤Æ¡ª¡×»ØÎá¤Î²áµî¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¡£Ãæ»³¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¾¾²¬¤¯¤ó¤È¤Ï¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤¤¤·¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤âÏÃ¤¹¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó1È¯ÌÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¥Ò¥Ç¤µ¤ó¡£¥ä¥ó¥°¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¤Ä¤ÆTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥¤¥º!Ç¯¤Îº¹¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬Ãæ»³¤Ë¡Ö¡È¥®¥í¥Ã¥Ý¥ó¡É¡ÊÏ»ËÜÌÚ¡Ë¤Ç¡È¥·¡¼¥¹¡½¡É¡Ê¼÷»Ê¡Ë¤È¤«¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Î¶È³¦ÍÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤¦¤Á¤ÎÃæ»³¤Ï¡ÊÏ»ËÜÌÚ¤Ï¡Ë¡È¥Ý¡¼¥í¥ó¥®¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄûÀµ¡£Ãæ»³¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢¡È¥¢¡¼¥Û¥ó¥®¡É¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡ÖËÍ³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¡È¥¢¡¼¥Û¥ó¥®¡É¤Ç¡£¡È²¶¤Î·ëº§¼°¤Î2¼¡²ñ¡¢¥¢¡¼¥Û¥ó¥®¤Ç¡£¤ªÁ°¤é¡¢¡Ø¤¦¤ï¤µ¤Î¥¥Ã¥¹¡Ù²Î¤Ã¤Æ¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃæ»³¤Î¸ÀÍÕ¤òË½Ïª¡£
¡¡Ãæ»³¤¬ÂçÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡È¥¦¥ª¥¦¥¦¥ª¥¦¥¦¥ª¥¦¡É¤À¤±¤À¤Ã¤±¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¡È¥¤¥¨¥¤¥¤¥¨¥¤¥¤¥¨¥¤¡É¤·¤«²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¤Ï°ã¤Ã¤¿¡×¤ÈTOKIO¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥á¥¤¥ó¤Î²Î»ì¤ÏÊÌ¤Î¿Í¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ°²¡¤·¡¢¾¾²¬¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡¡