¡Ö³ä¹â¤Ê¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç!?¡×¥±¥Á¤ÊÈà»á¤ËÈà½÷¤¬·ãÅÜ¤·¤¿ÏÃ
Èà»á¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢·ö²Þ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¶âÁ¬´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥±¥Á¤ÊÈà»á¤ËÈà½÷¤¬·ãÅÜ¤·¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥±¥ÁÈ¯¸À
¡ÖÈà»á¤È¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ë2,000±ß¤âÊ§¤¨¤ë¤Ê¡Ù¡Ø¶âÁ¬´¶³Ð¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤Ê¤¤!?¡Ù¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤ÎÇã¤Ã¤Æ¤â²Èµ¢¤Ã¤¿¤é»È¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¡Ù¤È½ª»Ï¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤»¤Ã¤«¤¯³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤«¤é²æËý¡¢²æËý¡¢²æËý¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î³°¤Ç¿©¤Ã¤¿¤éÈ¾Ê¬¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¿©¤¨¤ë¤Î¤Ë¡Ù¡Ø¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤¹¤®¤À¤í¡Ù¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥±¥Á¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤¦²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤±¤É¡ØÄ«¤«¤é¤º¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¤¤ó¤À¤±¤É!?¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤µ¤¡¡Ä¡Ä¡Ù¡Ø³ä¹â¤Ê¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç!?¡Ù¤È·ãÅÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà»á¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤¬ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤«¤é¡Ä¡Ä¡Ù¤È¥ª¥í¥ª¥í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Þ¤À¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ó¤¿¤È¤ÏÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì¿Í¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯10·î¡Ë
¢¦ ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ï¡¢¹â¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤¿¾å¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸ý¤Ë½Ð¤·¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
