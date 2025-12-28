ヒップホップミュージシャンZeebraが、27日放送のTBS系「幹事Xと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？〜」（深夜0時10分）に出演。クイズ番組出演時のことを話した。

幹事に指名された嵐の櫻井翔（43）が、自身の人脈で参加者を集めて食事会を開催。

俳優佐藤隆太（45）が「Zeebraさんとは1回…」と、自身が司会を務めていたクイズ番組にZeebraが出演したことを話した。「挑戦していただいて、しかも300万円、獲得していただいて」と賞金を獲得したことを明かした。

Zeebraが「マジ、ビビったもん、俺」というと、佐藤は「めちゃくちゃかっこよかったですよ」と振り返った。Zeebraは「『最後にもう1問、やりますか、やりませんか？』って。まあ、ここまで来たらやりますよ、って。そこで多分、俺を落とすつもりだったんだよね、番組的には」。

そして「（最後の問題が）パッと出てきたら、俺が普段から、アプリで暇な時やっていた脳トレ系の。一筆書きの。ちょっと待て、俺、これ知ってるわ。これいけるし、これいけるし、って分かっていて」と正解の裏話をした。