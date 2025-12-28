¡Ö»ÒµÜðô¤¬¤ó¡×¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¤¢¤ë¡Ö¤¬¤ó¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÍ½ËÉË¡¤È¤Ï¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ï¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬½ÅÍ×¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö»ÒµÜðôÉô°Û·ÁÀ®¡×¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¬¤ó¤òËÉ¤²¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ÒµÜðôÉô°Û·ÁÀ®¤Î¼£ÎÅ¤È¤¬¤óÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖAO¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÂ¼¾å¸ùÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å ¸ù¡ÊAO¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÉÂ±¡¤äÅìË®Âç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÂç¶¶ÉÂ±¡¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëÁí¹çÉÂ±¡¤Ç»ºÉØ¿Í²Ê¤Î¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³ØÉÂÍý³Ø¶µ¼¼Çî»Î¸¦µæ°÷¡ÊUniversity of Cambridge, Department of Pathology, Postdoctoral fellow¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿2016Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎ©ÉÂ±¡»ºÉØ¿Í²Ê°åÄ¹¡¢2023Ç¯¤è¤êÅìË®Âç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÂç¶¶ÉÂ±¡»ºÉØ¿Í²Ê¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£2024Ç¯¡¢AO¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¥¢¥ª¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ò³«±¡¡¢±¡Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÉØ¿Í²Ê¼ðáç³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÎ×¾²ºÙË¦³Ø²ñºÙË¦¿ÇÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äêµ¡¹½¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äê°å¡£°å³ØÇî»Î¡£
ÊÔ½¸Éô
»ÒµÜðôÉô°Û·ÁÀ®¤Î¼£ÎÅ¸å¤ËºÆÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼¾åÀèÀ¸
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£HPV¤ËºÆ´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢»ÄÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿°Û¾ïºÙË¦¤¬Áý¿£¤·¤¿¾ì¹ç¤ËºÆÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Äê´ü¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¡¢°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾åÀèÀ¸
¤Þ¤º¤ÏHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤äÄê´ü¸¡¿Ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤Çµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤äÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¢¥¹¥È¥ì¥¹´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Â¼¾åÀèÀ¸
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ï¡¢Ç¥¿±¤ËÅ¬¤·¤¿Ç¯Âå¤È½Å¤Ê¤ë20～30ºÐÂå¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î½é´ü¤ä¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸¶°ø¤È¤Ê¤ëHPV¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£HPV¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤È¸¡¿Ç¤ÏÌò³ä¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤â¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ ¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤ì¤«¤é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢20ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤éÄê´üÅª¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡ãŽ¢»ÒµÜðôÉô°Û·ÁÀ®Ž£¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ø»ÒµÜðô¤¬¤ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡© ¤¬¤ó²½Í½ËÉË¡¤â²òÀâ¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£