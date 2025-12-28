ÉáÃÊÃå¤Ï¥À¥á¡©²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö½é·Ø¡×¤ÎÀµ¤·¤¤ºîË¡¡ÚÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Û
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¤Ç³ÎÇ§¡Û½é·Ø¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¡£»²ÇÒ¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼
¤ªÀµ·î¤Î¹Ô»ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÇº¤à¤Î¤¬¡¢½é·Ø¤Î¤·¤¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Ë¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¿ÀÍÍ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤Î½àÈ÷¤«¤é¡¢Ä»µï¤ò¤¯¤°¤ê¡¢¼ê¿å¼Ë¤Ç¿È¤òÀ¶¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½ÂåÎéË¡¸¦µæ½ê¡×¼çºË¡¦´ä²¼Àë»ÒÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤ËÉþÁõ¤òÀ°¤¨¤è¤¦
¿À¼Ò¤Ï¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¿ÀÀ»¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
»²ÇÒ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¿È¤Ê¤ê¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±ø¤ì¤¿ÍÎÉþ¤ä¤è¤ì¤¿ÉáÃÊÃå¤ÏÈò¤±¡¢À¶·é¤Ç¾¯¤·¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÉþÁõ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Öµ§¤ê¤òÊû¤²¤ëÁê¼ê¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¡£
Ä»µï¤ò¤¯¤°¤ë¤È¤¤Ï°ìÎé¤·¤Æ
¿À°è¤ÈÆü¾ï¶õ´Ö¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ä»µï¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤òÄÌ¤ëºÝ¤Ï¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ·Ú¤¯°ìÎé¤·¤Æ¤«¤é¿Ê¤à¤Î¤¬Àµ¼°¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
»²Æ»¤ÎÃæ±û¤ÏÊâ¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬Îéµ·
»²Æ»¤Î¿¿¤óÃæ¤Ï¡ÖÀµÃæ¡Ê¤»¤¤¤Á¤å¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢»²ÇÒ¼Ô¤Ïº¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ÎÃ¼¤Ë´ó¤Ã¤Æ»²Æ»¤òÊâ¤¡¢ÇÒÅÂ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ê¿å¼Ë¤¬»²Æ»¤Î¤É¤Á¤éÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»²Æ»¤ò²£ÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼ê¿å¼Ë¤Î¤¢¤ëÂ¦¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤º»²Æ»¤ò²£ÀÚ¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¿ÀÍÍ¤Ë¿½¤·¾å¤²¡¢ÀÅ¤«¤Ë°ìÎé¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È´ä²¼ÀèÀ¸¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¿å¤Ç¿´¿È¤òÀ¶¤á¤Æ¤«¤é»²ÇÒ¤ò
ËÜÍè¤Ïã´¤®¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÀ¶¤á¤¿¸å¡¢¿ÀÁ°¤Ë¿Ê¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï´ÊÎ¬²½¤·¤Æ¡¢¼ê¤È¸ý¤ò¾ô¤á¤ë¡Ö¼ê¿å¡×¤ò¤½¤ÎÂåÍÑ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ê¿å¼Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö¼êÀö¤¤¾ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¤òÀ¶¤á¤ë¤¿¤á¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Àµ¤·¤¤ºîË¡¤Ç¿´¿È¤Î¤±¤¬¤ì¤òã±¤¤¡¢À¡¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª»²¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ ¼ê¿å¤Î¼ê½ç
¡¦±¦¼ê¤ÇÊÁ¼Ý¤ò¼è¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¿å¤ò¤¯¤ß¾å¤²¤ë
¡¦º¸¼ê¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ÆÀ¶¤á¤ë
¡¦ÊÁ¼Ý¤òº¸¼ê¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¡¢±¦¼ê¤òÀ¶¤á¤ë
¡¦ºÆ¤ÓÊÁ¼Ý¤ò±¦¼ê¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æº¸¼ê¤Ç¿å¤ò¼õ¤±¡¢¸ý¤ò¤¹¤¹¤°
¡¦¤â¤¦°ìÅÙ¡¢º¸¼ê¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ÆÀ¶¤á¤ë
¡¦ºÇ¸å¤ËÊÁ¼Ý¤ò½Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢»ý¤Á¼ê¤Þ¤Ç¿å¤òÎ®¤·¤ÆÀ¶¤á¤Æ¤«¤éÌá¤¹
Ç¨¤ì¤¿¼ê¤ò°áÉþ¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¯¤È¤ªÀ¶¤á¤·¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿À¶·é¤Ê¥Ï¥ó¥«¥Á¤ä¼ê¤Ì¤°¤¤¤Ç¿¡¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ê¿å¼Ë¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÂåÂØÊýË¡
´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¼ê¿å¤ÎÍøÍÑ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Âç¹ÔÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»²ÇÒÁ°¤ËÆþÍá¤·¤ÆÀ¶·é¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¼ê¿å¼Ë¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Ç¼ê¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢¡ÖÀ¶¤á¤ë°Õ¼±¡×¤À¤±¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÀÀ»¤Ê¾ì¤Ç¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ë¤ª»²¤ê¤¹¤ë½é·Ø¤Ï¡¢°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£ºîË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤¯»²ÇÒ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
▶´ä²¼Àë»ÒÀèÀ¸
¡Ö¸½ÂåÎéË¡¸¦µæ½ê¡×¼çºË¡£NPO¥Þ¥Ê¡¼¶µ°é¥µ¥Ý¡¼¥È¶¨²ñÍý»ö¡¦ÁêÃÌÌò¡£30ºÐ¤«¤é¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¡¢Á´ÆüËÜºîË¡²ñ¤Î¸Î¡¦ÆâÅÄ½¡µ±»á¡¢¾®³Þ¸¶Î®¡¦¸Î¾®³Þ¸¶À¶¿®»á¤Î¤â¤È¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤äºîË¡¤ò³Ø¤Ö¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¡¢³Ø¹»¡¢¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç»ØÆ³¤ä¸¦½¤¡¢¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ø40ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÑ¤ò¤«¤¯ ¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼260¡Ù¡ÊÃæ·Ð¤ÎÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¤¯¤Ð¤ê¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤Ë¡Ø77ºÐ¤Î¸½Ìò¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î¶µ²Ê½ñ ËÜÅö¤Î¹¬¤»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¡£
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡áÁ°Àî¤µ¤Ê¤¨