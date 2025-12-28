山形県は、県民の意識や生活の実態を探る、今年度の「県政アンケート」の結果をこのほど公表しました。調査からは、多くの県民が「自然」や「食」に満足している一方で、生活の利便性や子育て環境には課題を感じている実態が見えてきました。

【写真を見る】「住み続けたい」が「子育てはできない」山形県民の生活や意識の実態を調査 食や環境に満足も、利便性や子育て環境には不満がある実態が明らかに

今回の調査は、県内に住む18歳以上の男女、およそ1400人から回答がありました。

まず「山形県が他県に誇れる良さ」については、「自然環境の良さ」が76.4％と圧倒的に高く、次いで「優れた食文化」が48％となりました。

また、およそ8割の人が「今後も山形に住み続けたい」と回答しており、自然豊かな環境での暮らしに一定の満足感を持っていることが伺えます。

■住み続けたくない理由も？

その一方で課題も見えてきています。「住み続けたいと思わない理由」として最も多かったのは、「公共交通機関の利便性の低さ」で67.4％。

次いで「充実した職場や就職先が少ない」が57.3％となりました。車社会への依存や、賃金・福利厚生といった労働条件への不満が、住みにくさにつながっている側面も見えています

■防災面への考えは

また、近年の相次ぐ自然災害を受け、防災への意識も変化しています。「防災への関心が高まった」と答えた人は73.3％となりましたが、実際の「地域の防災活動への参加」は3割に留まっており、意識と行動のバランスについて「忙しくて時間がない」などのハードルがあるとしています。

■子育ては

深刻なのは子育て環境に対する考えです。 理想とする子どもの数は「2人」または「3人」がそれぞれ4割を超えていますが、実際には理想の人数を産めないという人が多く、その最大の理由は「子育てや教育にお金がかかりすぎる」という経済的な不安でした。 県の子育て環境に満足していると答えた人は、全体の25.9％に留まっています。

吉村美栄子知事がよく口にする「子育てするなら山形県」とは、まだまだいかないようです。

豊かな自然や食という強みがある一方で、交通インフラや経済的な支援については、県民から厳しい視線が注がれている山形県。県は今回の結果を、今後の施策や予算案の策定に反映させていく方針です。