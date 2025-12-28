ついに決めた！超逸材の初ゴールをリバプール指揮官＆主将はどう捉える？「驚きではない」「彼自身が理解しているだろう」
現地12月27日に開催されたプレミアリーグ第18節で、遠藤航（怪我のためメンバー外）が所属する昨季王者リバプールが、最下位のウォルバーハンプトンとホームで対戦。２−１で制し、リーグ戦３連勝、チャンピオンズリーグを含めれば公式戦４連勝を果たした。
この一戦でフロリアン・ヴィルツに待望の瞬間が訪れた。ライアン・フラーフェンベルフが先制点を奪ってから、わずか１分後の42分だった。
今夏にレバークーゼンから加入した背番号７は、ユーゴ・エキティケからペナルティエリア内でパスを受けると、冷静に右足の先でフィニッシュ。新天地でついに初ゴールを奪った。その直後、ヴィルツは誇らしげに左胸のクラブエンブレムをポンポンと叩いた。
チームメイトにとっても大きな喜びだ。クラブ公式サイトによれば、キャプテンのフィルジル・ファン・ダイクは、次のように語った。
「彼は我々のプレーの強度とスタイルに次第に慣れてきている。ボールを持った時の彼の重要性は極めて高く、その能力に議論の余地はない。僕らは彼のゴールを心から喜んでいる。ただ、60分あたりでかなり疲れていたようだから、３日おきに90分間プレーするためには、彼自身と我々もその点に取り組む必要があるだろうね」
また、アルネ・スロット監督は「彼にとって安堵だったのは間違いない。ゴール後のリアクションからそれが伝わってきたし、チームメイトも同じように喜んでいた」と発言。その上で、ファン・ダイクと同じように、ヴィルツが徐々にフィットしてきている実感をこう伝えた。
「彼はこれまで何度も良い試合を見せてくれていた。出場する試合ごとに確実に成長している。どんどんフィットネスを高め、初ゴールに近付いていた。だから、今日彼がゴールを決めたのは驚きではなかった。おそらく彼自身が、たった１ゴールでは十分ではないと理解しているだろう。彼はこれから多くのゴールをチームにもたらすだろう」
現在22歳のドイツ代表MFは、昨季に公式戦16ゴール、歴史的なブンデスリーガ無敗優勝を成し遂げた一昨季は18ゴールをマークした。得点力も非凡な逸材は、ここから一気に得点を重ねていくのか。首位のアーセナルを勝点10差で追うリバプールのキーマンになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ついについに！ヴィルツの鮮烈なリバプール初ゴール
