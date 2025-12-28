Ž¢Å®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤¯¤ÆŽ£ ¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï13Ê¬¸å¤Ë¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー ÆÍÁ³É¨¤«¤éÎÏ¤¬È´¤±Êâ¤¯¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡Ú¡È¥ï¥¯¥Á¥ó¸å°ä¾É¡É¤ò¹Í¤¨¤ë ¥·¥êー¥º6¡Û
¢§CBC¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊ£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿··¿¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÄ¾¸å¤Ë¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á´¿È¤Î¶¯¤¤·ñÂÕ´¶¤Ë¶ì¤·¤à½÷À¡£¾É¾õ¤¬¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï13Ê¬¸å ¡ÈÅ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤µ¡É¤¬½±¤¦
ÂçºåÉÜÆâ¤Ë½»¤à30ÂåÁ°È¾¤Î½÷À¡£°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â¤Ò¤¶¤«¤éÆÍÁ³ÎÏ¤¬È´¤±¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡ÖµÞ¤ËÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¡¢¤¢¤Î¤Þ¤Þ¤³¤±¤¿¤ê¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤±¤Æµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤«¤é¡£
2021Ç¯6·î¡¢Åìµþ¤ÎÂçµ¬ÌÏÀÜ¼ï²ñ¾ì¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ê¼Ò¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¿ÈÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡Ä
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö1²óÌÜ¡ÊÀÜ¼ï¸å¤Î¡ËÂÔµ¡Ãæ¡¢13Ê¬¸å¤ËÅ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ ¤à¤»¤Æ¡¢Æ¬¤âÄË¤¤¤· µ¤»ý¤Á°¤¤¤· ÌÜ¤â²ó¤ë¤·¡¢Á´¿ÈËã¿ì¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤ÎµßµÞ¼¼¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¡¢·ë²Ì¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¡×
¤Þ¤Ö¤·¤¤¤È¾É¾õ¤¬°²½ ¡ÖÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤Æ²»¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×
Ì¿¤Î´í¸±¤â¤¢¤ëµÞÀ¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¡Ö¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¡×¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ3Æü´ÖÆþ±¡¡£¤¹¤°¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£ÉáÄÌ¤Ë²È¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤ÎÆü¤«¤é¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡×
Æ¬ÄË¤äÅÇ¤µ¤¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬°ì¸þ¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡¢ÀÜ¼ï¤«¤éÌó3¤«·îÈ¾¸å¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âçºå¤Î¼Â²È¤ØÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â¾É¾õ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡ÖÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤Æ²»¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿·¤·¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¡×
Ìë¤â¾ÈÌÀ¤Ê¤·¤ÇÀ¸³è
¡ÊÂçÀÐË®É§¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ã¶À¤ò¤È¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê½÷À¡Ë
¡Öµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊÂçÀÐ¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¥«ー¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤â³°¤Î¸÷¤ò·ù¤Ã¤Æ¡©¡×
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤¤â¤¤¤Ä¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿¿¤Ã°Å¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
ÃëÌëÌä¤ï¤º¥«ー¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¡¢ÅÅµ¤¤ò¤Ä¤±¤º¤ËÀ¸³è¡£²»¤Ë¤â²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð¤«¤±¤ë»þ¤Ï¾ï¤Ë¼ªÀò¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡ÖËýÀÈèÏ«¾É¸õ·²¡×¡£¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¶¯¤¤¤±¤óÂÕ´¶¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¡¢Æ¬ÄË¤ä»×¹ÍÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£
¿Ç»¡¤·¤¿°å»ÕÁ´°÷¤¬¡Ö¸¶°ø¤Ï¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Îµ¿¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤ë
¡ÊÂçÀÐ¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¿ÇÃÇÌ¾¡Ø¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å ¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¥·¥ç¥Ã¥¯¾É¾õÁ«±ä¡Ù¡×
¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿6¤Ä¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î°å»Õ¤éÁ´°÷¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÀÐ¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¸å°ä¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì²ó¤â¡Ø¥ï¥¯¥Á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Êâ¤¯¤Î¤âº¤Æñ¤Ë¡Ä ÅÀÅ©¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼£ÎÅË¡¤ò»î¤¹
·î¤Ë1²ó¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¡£
¡ÊÂçÀÐ¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë³¹¤òÊâ¤¯¤Î¤Ï¡Ä¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡ÄÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê½÷À¡Ë
¡ÖÏÓ¤â»È¤¦¤ÈÆ±¤¸»ö¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ó¤È¤«¼Ö¤¤¤¹¤âÆñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×
ÅÀÅ©¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÉþÍÑ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼£ÎÅË¡¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¼£ÎÅ¤òº£¤Þ¤Ç»î¤·¤Æ¡¢ÅÀÅ©¤¬°ìÈÖ¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤¹¤°¸ú¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÀÅ©¤·¤¿¤é¾¯¤·Æ¬¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡ÖÃù¶â¤¬¤¤¤ÄÄì¤ò¿Ô¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤Ä¤¤Þ¤È¤¦ÉÔ°Â
¤·¤«¤·¡ÖËýÀÈèÏ«¾É¸õ·²¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À·èÄêÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ¤ÎÆñÉÂ»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°åÎÅÈñ¤Î»Ùµë¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡ÖÁêÅö¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ°åÎÅÈñ¤À¤±¤Ç·î7Ëü±ß¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãù¶â¤¬¤¤¤ÄÄì¤ò¿Ô¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤â¸ú¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ç¤âÅÒ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤«¤¹¤¬¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×
¼ç¼£°å¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×
½÷À¤Î¼ç¼£°å¤Ï¡Ä
¡Ê¥Ê¥«¥È¥ß¥Õ¥¡¥Æ¥£ー¥° ¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡ÃæÉÙ¹¯¿Î ±¡Ä¹¡Ë
¡Ö·Ð²á¤«¤é¤·¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Ë¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¥·¥ç¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×
¡ÊÂçÀÐ¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÈÉûÈ¿±þ¤Î´ØÏ¢À¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
¡ÊÃæÉÙ±¡Ä¹¡Ë
¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¾õ¶·¡£·Ð²á¤òÃ°Ç°¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢²¿¤¬°²½Í×°ø¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡ÖµßºÑ¿½ÀÁ¡×ÉÂ±¡¤ÎÊ¸½ñÂå¤À¤±¤Ç8Ëü±ß 1000Ëç¤Û¤É¤Î»ñÎÁ¤Î¥³¥Ôー¤â
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤·¾ã³²Ç¯¶â¤ÎÇ§Äê¤¬²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤ëÇ¯¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°åÎÅÈñ¤Ë¾Ã¤¨¡¢À¸³è¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¹ñ¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÉûÈ¿±þ¤ÎµßºÑÀ©ÅÙ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡ÖÄó½Ð¤Þ¤Ç¤Ë1Ç¯È¾¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ÎÊ¸½ñÂå¤À¤±¤Ç8Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢1000Ëç¤Û¤É¤Î»ñÎÁ¤ò¹µ¤¨¤È¤·¤Æ¥³¥Ôー¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢»ÔÌò½ê¤È¤â²¿²ó¤âÅÅÏÃ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡×
¡ÖµßºÑÀ©ÅÙ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡Ø½õ¤±¤ëµ¤¤¢¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦À©ÅÙ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä´ºº¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¥Ê¼Ò ÀÜ¼ï¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¹ñ
¹ñ¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿ÉûÈ¿±þ¤Î»öÎã¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¥áー¥«ー¤Ë¤â¶¦Í¤µ¤ì¡¢½÷À¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ê¼Ò¤ÏÄÉÀ×Ä´ºº¤ÎÉ¬Í×À¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙ¤ÎÄ´ºº¤ÇÀÜ¼ïÄ¾¸å¤Î¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¡¢Ä´ºº¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤Þ¤À¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¡Ø¤Þ¤À¼£¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤Ë¡£¤·¤«¤â¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ï¤½¤Î´Ö¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Ä´ºº¤â¤»¤º¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉÔ¿®´¶¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¾É¾õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÄ´ºº¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¥Ê¼Ò¤È¡¢ÉûÈ¿±þ¤Î¸¶°øµæÌÀ¤ä¼£ÎÅ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÀÜ¼ï¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¹ñ¤Ë¤Ï¡¢Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤ÎÀ¼¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÀÜ¼ï¤ò¡Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê´í¤Ê¤¤¤È¤« ¥ê¥¹¥¯¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤¤¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¡Ê¹ñ¤Î¡Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤ì¤À¤±¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬Ç§¤á¤Ê¤¤¤¬¸Î¤Ë¡¢¼£¤ë¤â¤Î¤â¼£¤é¤Ê¤¤¡¢¿Ê¤à¼£ÎÅ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢¸¦µæ¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾õ¤òËÜÅö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡×2023Ç¯7·îÊüÁ÷¤è¤ê
