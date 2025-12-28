MSI¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅÃæ¡ª PC¥Ñ¡¼¥Ä¹ØÆþ¤ÇLucky Bag¤òÃêÁª¥²¥Ã¥È
¡¡¥¨¥à¥¨¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊMSI¡Ë¤Ï12·î19Æü¡Á2026Ç¯2·î1Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ±þÊç¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç20Ì¾¤Ë¡¢MSI¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡ÖLucky Bag¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡¢¡ÖMerry Christmas ¡õ Happy New Year¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤ÏºÇÂç¤Ç4²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢MSI¥á¥ó¥Ð¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿·µ¬ºîÀ®¡Ë¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡ÖMerry Christmas ¡õ Happy New Year¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢¹ØÆþÀ½ÉÊ¤Î¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¹ØÆþ¾ÚÌÀ½ñ¤ÈÀ½ÉÊËÜÂÎ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢±þÊç»þ¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î±þÊç¤ÏºÇÂç4²ó¤Þ¤Ç
