「日本下手したら全敗ありうるぞ」「大して強くないやん」日本と対戦のチュニジア、W杯不参加国に敗戦でSNS反響…０―３から怒涛の追い上げ「まあまあ厄介」「あなどれん」【アフリカ選手権】
現地12月27日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のグループステージ第２節で、北中米ワールドカップで日本と同組となったチュニジがナイジェリアと対戦。２−３で敗れた。
W杯には出場しないものの、ヴィクター・オシメーンやアデモラ・ルックマンらのタレントを擁す強豪のナイジェリアに押し込まれたチュニジアは、44分にオシメーンのヘッドで先制を許すと、50分、67分にも失点。０−３でリードされる。
このまま完敗かと思いきや、74分にセットプレーからモンタサル・タルビのヘディングシュートで１点を返すと、87分にはアリ・アブディのPKで１点差に詰め寄る。だが、怒涛の反撃もここまでだった。
このチュニジアの戦いぶりに、SNS上では次のような声が上がった。
「後半の３点ビハインドを返し兼ねない勢いは聞いてた実力以上の強度を感じたな。しかし、相手のナイジェリアはこの強さでW杯出れないのか...」
「なんだかんだチュニジア２点取ってるの草」
「普通に強いからまじで日本下手したら全敗ありうるぞ」
「３−０から巻き返せたのはCKの一点からと選手交代。あなどれん」
「セットプレーは恐いし、日本が苦手としそうな感じはある」
「チュニジアこれまあまあ厄介じゃね」
「大して強くないやん 怖い選手がせいぜい２人くらい 前半２点取ってそのまま勝てそう」
「言われてるイメージより守備は固くない」
「敢闘精神は立派だな」
これで１勝１敗となったチュニジアは、30日の第３節で、グループステージ突破を懸けて、タンザニアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
W杯には出場しないものの、ヴィクター・オシメーンやアデモラ・ルックマンらのタレントを擁す強豪のナイジェリアに押し込まれたチュニジアは、44分にオシメーンのヘッドで先制を許すと、50分、67分にも失点。０−３でリードされる。
このチュニジアの戦いぶりに、SNS上では次のような声が上がった。
「後半の３点ビハインドを返し兼ねない勢いは聞いてた実力以上の強度を感じたな。しかし、相手のナイジェリアはこの強さでW杯出れないのか...」
「なんだかんだチュニジア２点取ってるの草」
「普通に強いからまじで日本下手したら全敗ありうるぞ」
「３−０から巻き返せたのはCKの一点からと選手交代。あなどれん」
「セットプレーは恐いし、日本が苦手としそうな感じはある」
「チュニジアこれまあまあ厄介じゃね」
「大して強くないやん 怖い選手がせいぜい２人くらい 前半２点取ってそのまま勝てそう」
「言われてるイメージより守備は固くない」
「敢闘精神は立派だな」
これで１勝１敗となったチュニジアは、30日の第３節で、グループステージ突破を懸けて、タンザニアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】