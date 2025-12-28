Ý¯ºä46¾¾ÅÄÎ¤Æà1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡ÙÎ¢É½»æ¥«¥Ã¥È²ò¶Ø¡ª¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÈÇ¤â3¼ïÎàÅÐ¾ì
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Ý¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¤ÎÎ¢É½»æ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¾¾ÅÄÎ¤Æà¤Î°õ¾Ý¿¼¤¤°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿4¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø
2026Ç¯1·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÝ¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¥ªー¥¯¥é¥ó¥É¤È¥í¥È¥ë¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸½ÃÏ¤ÇÈà½÷¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÆÌ©´¶¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬¿ôÂ¿¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÎ¢É½»æ¤ò¾þ¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÈÇ¤ò´Þ¤á·×4¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2026.01.20 ON SALE
Ý¯ºä46 ¾¾ÅÄÎ¤Æà 1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù
¢£¡Ú²èÁü¡ÛÝ¯ºä46¾¾ÅÄÎ¤Æà1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡ÙÎ¢É½»æ¥«¥Ã¥È
¢£ÄÌ¾ïÈÇ
±«ÌÏÍÍ¤Ç¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢³¹Êâ¤Ãæ¤Î°ìËç¡£°ì½ï¤Ë³¹Êâ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢É½»æ¡õÎ¢É½»æ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Sony Music Shop¸ÂÄêÈÇ
¥íー¥×¥¦¥§¥¤¤ÎÄº¾å±Ø¤Ç¤ª²Ö¤Î¾þ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¡ÖÃå¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤³¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¾¾ÅÄ¡£¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë°ìËç¡£
¢£µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¸ÂÄêÈÇ
Í¼Æü¤Îµ±¤¯¥Óー¥Á¥·ー¥ó¡£Ñ³¤¯Èþ¤·¤¤»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤â¸«¹û¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¡£
¢£@Loppi¡¦HMV¸ÂÄêÈÇ
Éô²°¤ÇÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¡£¤É¤³¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤Ü¤ó¤ä¤ê¤¹¤ëÉ½¾ð¤«¤é¡¢µ¤Éé¤ï¤Ê¤¤¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈà½÷¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PHOTO BY ËÌ±ºÆØ»Ò
