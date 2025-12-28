´Ú¹ñÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ä¨Ìò3Ç¯6·î³ÎÄê¡¢ÃÎ¿Í2¿Í¤ÈÃæ¹ñ¿Í½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯6·î¤ËÅ¥¿ì¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í½÷À¤ËÃÎ¿Í2¿Í¤È½¸ÃÄ¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NCT¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Æ¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¨Ìò3Ç¯6·î¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¥Æ¥¤¥ë¤é¤Ï24Ç¯6·î13Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÍüÂÙ±¡¡Ê¥¤¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ë¤Î¥Ð¡¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í½÷À¤ò¿ì¤ï¤»¤¿¸å¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤»¤ÆÈï¹ð¤Î1¿Í¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢½¸ÃÄ¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¥Æ¥¤¥ë¤é¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¸¡»¡¤ÏÄ¨Ìò7¿Í¤òµá·º¤·¤¿¡£25Ç¯7·î¤Ë°ì¿³¤ÇºÛÈ½½ê¤¬¥Æ¥¤¥ë¤é¤ËÄ¨Ìò3Ç¯6·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¤È¡¢Èï¹ðÂ¦¤È¸¡»¡Â¦¤¬¶¦¤Ë¹µÁÊ¡£10·î¤ËÆó¿³¤ÇºÛÈ½½ê¤¬¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢ÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ËÁêÅö¡Ë¤â¤³¤Î¤Û¤É¾å¹ð¤ò´þµÑ¤·¡¢Ä¨Ìò3Ç¯6·î¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£30»þ´Ö¤ÎÀË½ÎÏ¼£ÎÅ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼õ¹Ö¤È¡¢»ùÆ¸¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¤ª¤è¤Ó¾ã³²¼Ô´ØÏ¢µ¡´Ø¤Ø¤Î5Ç¯´Ö¤Î½¢¶ÈÀ©¸ÂÌ¿Îá¤â¼õ¤±¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë