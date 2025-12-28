¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´üOP¼çÂê²ÎÃ´Åö¡Ö°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¡Ê2026Ç¯1·î14Æü23»þ¤è¤êTOKYO MX¤Ê¤ÉÁ´¹ñ36¶É¤ÇÊüÁ÷¡Ë¤ÎOP¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢¡Ö¡ãÂè3´ü¡äÂè°ìÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õÁ´¹ñÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£OP¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ëºÇ¿·³Ú¶Ê¡ÖTEST ME¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á½é²óÊüÁ÷Æü¤ÈÆ±Æü¤Î26Ç¯1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´üÃæ·øÊÔ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÌÜ¤Ë¸÷¤Î½É¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦Àþ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤Ç¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î»ëÀþ¤¬³Ú¶Ê¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖTEST ME¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Ö¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡Øº¨¤ß¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÂåÉ½¶Ê¤È¤¤¤¨¤ë1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ãÂè3´ü¡äÂè°ìÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õÁ´¹ñÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè2ÃÆPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬²Î¤¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖTEST ME¡×¤Î²»¸»¤âPVÆâ¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£PV¤ÏÉü½²¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¥ë¥Ó¡¼¤ÈÉü½²¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥¢¤Î¤¹¤ì°ã¤¦2¿Í¤Î¼þ°Ï¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¯¤«¤Ê¡¢¤¢¤«¤Í¡¢MEM¤Á¤ç¤ÈÂç¤¤¯Êª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤¹Í½´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè3´ü¤Î³«Ëë¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÃæ·øÊÔ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤âÆ±Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ç±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¡ÖÃæ·ø¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¸÷¤È°Ç¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£»ºÉØ¿Í²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥´¥í¡¼¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦À±Ìî¥¢¥¤¤È½Ð²ñ¤¦¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¥¢¥¤¤Î»Ò¤É¤â¡¦¥¢¥¯¥¢¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà½÷¤ÈÆ±¤¸·ÝÇ½³¦¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2020Ç¯4·î¡Á2024Ç¯11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×2500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡£¡Ø¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2021¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¡Ù¤Ç¤ÏÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2023Ç¯4·î¡Á6·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢YOASOBI¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè2´ü¤¬2024Ç¯7·î¡Á10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Öº¨¤ß¡×¤ä¡Ö¼»ÅÊ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡Öº¨¤ß¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
