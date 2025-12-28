有馬記念当日に『ザ・ロイヤルファミリー』が粋なメッセージ＆動画 「特別編集」に大反響「1-14-2来たらやばい」
中央競馬のグランプリレース「第70回有馬記念・GI」がきょう28日、千葉・中山競馬場で開催される。
【動画】「さぁ、勝負だ！！」 有馬記念当日に『ザ・ロイヤルファミリー』が粋なメッセージ
有馬記念をめぐっては、TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の影響もあり、大きな盛り上がりとなっている。JRAの公式YouTubeチャンネルでは、過去5年のレース映像が公開されている。
同作は今月放送終了したが、有馬記念当日を迎え、公式Xを更新。「本日は有馬記念…皆さん…さぁ、勝負だ！！最高の有馬記念を！！」と粋なメッセージ。「行け−！」と熱狂するレースの模様などを収めた動画も紹介した。
ファンからは「有馬記念の日に合わせた特別編集」「1-14-2来たらやばい。笑」「素晴らしいレースになりますように」など、大反響となっている。
■有馬記念とは…
1956年に創設された「中山グランプリ」が前身。当時のJRA理事長でもあった有馬頼寧氏が、中山競馬場の新スタンド竣工を機に、「日本ダービーに匹敵する大レースを」と提案し、ファン投票による出走馬の選定方法によって開催された。翌57年1月9日、創設者である有馬氏が急逝したため、同氏の功績を称え、競馬の発展に尽力した同氏の名前をとり「有馬記念」と改称された。
その後、中山競馬場を舞台にした中央競馬の1年を締めくくるレースとして定着。60年に芝・外回りコースに変更されたのち、66年に芝・内回りの2500メートルに変更され現在に至る。競馬史に語り継がれる名勝負を繰り広げ、今年で第70回目となる。
■TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』
競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。早見和真の小説をドラマ化。クライマックスでは、有馬記念が描かれた。
■「第70回有馬記念」出馬表（12月28日、中山競馬、第11レース）
1-1 エキサイトバイオ
1-2 シンエンペラー
2-3 ジャスティンパレス
2-4 ミュージアムマイル
3-5 レガレイラ
3-6 メイショウタバル
4-7 サンライズジパング
4-8 シュヴァリエローズ
5-9 ダノンデサイル
5-10 コスモキュランダ
6-11 ミステリーウェイ
6-12 マイネルエンペラー
7-13 アドマイヤテラ
7-14 アラタ
8-15 エルトンバローズ
8-16 タスティエーラ
