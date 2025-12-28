¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛºäËÜÅßÈþ¡¢¥í¥¦¥ó¤Î¿ä¤·³è¤ËÎå¤à¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ï¡Ö¹¬¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡37²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëºäËÜ¤Ï¡¢10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÌ¾¶Ê¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤òÈäÏª¡£¹ÈÇò¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬ÍÙ¤ê¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥Õ¥ê¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¾åÉÊ¤Ê»äÉþ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ºäËÜÅßÈþ
¡¡º£Ç¯¡È¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤³¤È¤¬1ÈÖ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖË»¤·¤¤´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¥í¥¦¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¹ñµ»´Û¤Î1ÈÖ¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ç¥í¥¦¥ó¤Á¤ã¤ó¤òÁÐ´ã¶À¤Ç¤ß¤Æ¡È¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡É¤È¡×¤È¡È¿ä¤·³è¡É¤ËÎå¤ó¤À¤³¤È¤â´ò¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î40¼þÇ¯¤òÁ°¤Ëº£Ç¯¤«¤é·à¾ì¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤ÈÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿1Ç¯¤Ë¡£¤½¤ó¤Êº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖË»¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ø¹¬¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡37²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëºäËÜ¤Ï¡¢10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÌ¾¶Ê¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤òÈäÏª¡£¹ÈÇò¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬ÍÙ¤ê¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥Õ¥ê¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¾åÉÊ¤Ê»äÉþ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ºäËÜÅßÈþ
¡¡º£Ç¯¡È¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤³¤È¤¬1ÈÖ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖË»¤·¤¤´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¥í¥¦¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¹ñµ»´Û¤Î1ÈÖ¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ç¥í¥¦¥ó¤Á¤ã¤ó¤òÁÐ´ã¶À¤Ç¤ß¤Æ¡È¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡É¤È¡×¤È¡È¿ä¤·³è¡É¤ËÎå¤ó¤À¤³¤È¤â´ò¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£