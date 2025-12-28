´Ø±ÛÆ»Â¿½Å»ö¸Î¡¡ÄÌ¹Ô»ß¤áÁ´ÌÌ²ò½ü
26ÆüÌë¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Çµ¯¤¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¸á¸å1»þ¤ËÁ´ÌÌ²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È26Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤ê¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ã¥¯Æ±»Î¤Î»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸åÂ³¤Î¼Ö¤¬¼¡¡¹¤È¾×ÆÍ¤·¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É67Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Ç¤Ï¸åÊý¤Î¼Ö¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ20Âæ¤Î¼Ö¤¬±ê¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤Ë¤¤¤¿Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤ÎÏÆÅÄÈþÀã¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤ò´Þ¤à2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£NEXCOÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¡¢28Æü¸á¸å1»þ¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
