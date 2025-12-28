¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¡ÁíºÛÁª¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖJapan is back¡×¤ò¾¦É¸ÅÐÏ¿¿½ÀÁ¤·¤¿¡È¥µ¥Ê³è´ë¶È¡É¤ÎÀµÂÎ
¡¡Àè¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÂ£¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»É½«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖJAPAN IS BACK¡×¤ÎÊ¸»ú¤À¡£¤³¤Î¡ÖJapan is back¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬¡¢¸½ºß¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò¿½ÀÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿½ÀÁÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¤¢¤Ã¤¿10·î28Æü¡£ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼èºà¤·¤¿Âç¼ê»æ¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö»É½«Æþ¤ê¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹â»Ô¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²ñÃÌÅöÆü¤Ë¼óÁê´±Å¡¡¢ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬ÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¶õµ¤´¶¤ò¾úÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¬°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤¬¾¦É¸ÅÐÏ¿¿½ÀÁ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÁ´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡ÖVeanas¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê°¦ÍÑ¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Veanas¹çÆ±²ñ¼Ò¤À¡£¤À¤¬¡¢È¯Á÷¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÌ²ñ¼Ò¤Î¡ÖPoliLab¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¡£º£²ó¡ÖJapan is back¡×¤ò¾¦É¸ÅÐÏ¿¿½ÀÁ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖPoliLab¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖPoliLab¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÀëÅÁ¹¹ðÈñ¤È¤·¤Æ3300Ëü±ß¤Î»Ù½Ð¤¬¤µ¤ì¤¿µºÜ¤â¤¢¤ë¡£ÂåÉ½¤Î¿¥ÅÄ¾¢¸ã»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÂçºåÀÄÇ¯¶É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤ÎËÃæ»Ô²ñµÄ°÷Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÃæ»Ô¤ÎÀÄÇ¯²ñµÄ½ê²ñ°÷¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ³ØÀ¸Éô¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥³¥Æ¥³¥Æ¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ç¤¹¡£¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬»ÔµÄÁª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë½°µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÇ§¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Î±½¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÂçºå¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ÏÌÀ³Î¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞÅÞ°÷¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿½ÀÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖVeanas¹æ¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤¢¤ëÆàÎÉ2¶è¤Î¼«Ì±ÅÞÂè2¶èÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ»ï¤âµµ²¬¹¨ÏÂ¶ÉÄ¹¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤ÊÍø¸¢¤¬À¸¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿½ÀÁÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¾¦É¸¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÌ¤³ÎÄê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨º£¸å¡¢¡ÖJapan is back¡×¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀ¤´Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢ÇÈµÚ¤¹¤ë¤Î¤«¤âÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¥ª¥Ð¥ÞÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î2008Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡¢À¤´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¡ØYES WE CAN¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾¾ºêÎ´»Ê»á¤À¡£
¡ÖÂç·¿¤Î·Êµ¤ÂÐºö¤ò»Ø¤¹¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥Ð¥Þ¡¦¥Ö¡¼¥à¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¾¦É¸¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ´é¼Ì¿¿¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤Ê¤É¤¬ÊÆ¹ñÅÚ»º¤È¤·¤ÆÎÌÈÎÅ¹¤Ç¹¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ï¡ØÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬2025Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç·Ç¤²¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ØJapan is back¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¡ØJapan is back¡Ù¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Âç¤¤Ê¾¦¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡º£²ó¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¾¦É¸¿½ÀÁ¤À¤¬¡¢À¯¼£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£Æ×É×»á¤Ï¤³¤¦¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯³¦¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»öÎã¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Á¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ°÷¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¼ï¤ÎÍø±×¶¡Í¿¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¾¦É¸ÅÐÏ¿¡Ù¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ø·¸À¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÍø±×¶¡Í¿¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£³Î¤«¤Ë¿½ÀÁÆü¤«¤é´ª°Æ¤¹¤ë¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¹¡£¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É´¶¤Ï¤Ì¤°¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Î¿½ÀÁ¤«¤é¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î±þ±çÃÄ¤ÎÇ®µ¤¤¬»Ç¤¨¤¿¡£