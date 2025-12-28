Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤Îà¹æµã¼Õºáá¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¿ÍÂ³½Ð¡¡ÇÐÍ¥¶È¤ÇºÆµ¯ÌÜ»Ø¤¹¤«
¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£°·î¡¢Ì¤ÌÀ¤Î°û¤ß²°³¹¤Çµ¯¤³¤·¤¿²¼È¾¿ÈÏª½Ð»ö·ï¤Ë¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£»ö·ï£²Æü¸å¤Ë¼áÊü¡£Íâ·î¡¢Áð´Ö¤ÏÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢È³¶â£±£°Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¡£³èÆ°µÙ»ßÃæ¤À¤¬Âà½ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö½é¡¢»ö·ï¸½¾ì¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤È¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¡¢Áð´Ö¤È¤µ¤ì¤ëÃËÀ¤Î»ö·ïÁ°¸å¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç³È»¶¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤´ÃúÇ«¤Ë¸½¾ì½»½ê¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂè°ìÊó¤¬½Ð¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤ËÊóÆ»¿Ø¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁð´Ö¤Î¹Ô°Ù¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ°²è¤Î³È»¶¤Ê¤ÉÆ±¾ð¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡¼áÊü»þ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤¹¤°¶á¤¯¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Ë¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡ÖÉÔ¾Í»öµ¯¤³¤·¤Æ·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Çµï¤¬¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢Áð´Ö¤¯¤ó¤Ï¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î»Ñ¤Ï¾×·âÅª¡£º¬¤Ï¤¤¤¤»Ò¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ëº£²ó½é¤á¤ÆÈà¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤¬»ö·ï¤À¤±¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¸·¤·¤¤¤¬¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ê¤é¤Ð¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤Ï½½Ê¬¼õ¤±¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤Þ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢¤½¤ì¤ËÇÛ¿®ºîÉÊ¤â¤¢¤ë¡£¼ò¤ä£Ó£Î£Ó¤ÎÉÝ¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿º£²ó¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î±éµ»¤ÎÉý¤Ë³è¤«¤»¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤Ï±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡Éå¤é¤ºÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£