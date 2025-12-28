【ガチャ活】どんどん溜まっちゃう!? カプセルトイのミニブック収納ファイル、セリアに登場 - 「痒いところに手が届く」「この発想は素晴らしい」の声も

【ガチャ活】どんどん溜まっちゃう!? カプセルトイのミニブック収納ファイル、セリアに登場 - 「痒いところに手が届く」「この発想は素晴らしい」の声も