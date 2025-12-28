「ついに5色目買った！」【ユニクロ】40・50代におすすめ「優秀セーター」

この季節に毎日のように着るアイテムだからこそ、「セーター」には着心地の良さや使いやすさも求めたいもの。大人が頼れる1枚を探しているなら、【ユニクロ】のコットンセーターはぜひチェックしてほしいアイテムです！ ベーシックなクルーネックで使いやすく、コットン100％で安心感もたっぷり。ユニクロコーデが得意な@kanaripo216さんも「5色目なんだけど、本当着心地よくてどれも使えるから好き」とリピ買いするほどの推しアイテムです。

シンプルだからこそボトムを選ばず着回しOK

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

肌触りの良さそうなコットン素材とスウェットのようなデザインがポイントのクルーネックニット。シンプルな丸首デザインにやや短めの丈で、ボトムスを選ばずバランスよく仕上がりそうです。特にスタンダードな黒はコーデの引き締め役にピッタリ。プリーツスカートを主役にした甘めコーデも、黒ニットを合わせることで上品な大人のバランスに仕上がります。

鮮やかなレッドは着るだけでコーデの主役に！

10色以上のカラバリで、好みに合わせて選べるのも嬉しいところ。赤や青などの鮮やかカラーをチョイスすれば、着やすさはそのままに、コーデの主役としてしっかり存在感を発揮してくれます。シンプルなタックパンツを合わせるだけのワンツーコーデも、こなれたオシャレに見えるのがGOOD。\3,990（税込）と手の届きやすい価格帯は、イロチ買いにもぴったりです。

