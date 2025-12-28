¡Ú¸å²ù¡Û¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢Îø¤òÄü¤á¤µ¤»¤Æ¤´¤á¤ó¡×°äÉÊ¤Î¼ê»æ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢Éã¤¬40Ç¯´Ö±£¤·ÄÌ¤·¤¿¡ØÌµ½þ¤Î°¦¡Ù
º£²ó¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤ÎA»Ò¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¡¢ÃË¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿A»Ò¤µ¤ó¡£
°äÉÊÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Éã¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
Éã¤Î°äÉÊÀ°Íý¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿ー
¤â¤¦40Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢Áá¤¯¤ËÊì¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢ÃË¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¸ý¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢º¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÉã¤â¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤ËÎ¾¿Æ¤È¤â¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
Áòµ·¤ò½ª¤¨¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È°äÉÊÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ú¤½Ð¤·¤Î±ü¤«¤é¡¢²¿½½Ç¯Ê¬¤â¤ÎÇ¯²ì¾õ¤ä¡¢¼ê»æ¤ÎÂ«¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¹½Ð¿Í¤Ï¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ÎÌ¾Á°¡£
ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ÎøÊ¸¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¨Àá¤Î°§»¢¤äÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤òÄÖ¤Ã¤¿¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Éã¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡£
¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤â¨¡¨¡¡£
¤¢¤ÎÆü¤Îµ²±
¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿º¢¤Î¤³¤È¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Éã¤¬½÷À¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤ÏÂçÊÑ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª ¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡ª ¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
È¿¹³´ü¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µã¤¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢·ã¤·¤¯Éã¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éã¤Ï²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤µ¤º¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¡¢Éã¤µ¤ó¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ä¤Ë¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤¹¤°¡¢½÷À¤È¤ÏÊÌ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÎÉã¤ÎÈá¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Ï¡¢º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¤È¤¤«¤éÉã¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎø¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¼¤Î»ä¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£
Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢Éã¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£