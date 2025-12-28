【IENA】シンプルコートが瞬時に華やぐスタイリングの秘訣は？

完売必須の【IENA（イエナ）】のコートを使用した、おすすめのスタイリングをデジタルスタッフのendoさんに披露してもらいました。コーディネートの大きな面積を占めるコート。そのコートを明るく彩る、色使いや素材使いに注目です！

甘いピンクを効かせたブラックコーデで華やぎをプラスして

ダウンコート\39,600・クルーネックプルオーバ\17,600・スカート\30,800・"FABIO RUSCONI"のロングブーツ\53,900・"＆MyuQ KAKU"のバッグ\19,250（IENA）

IENAで何度も追加発注がかかる、大人気のコクーンダウンコートを主役にしたコーディネートです。ふんわりとしたダウンコートは撥水機能付きで、雨の日も安心。裾にゴムコードが入っていて、シルエットを調整できる仕様です。

コートがピリッとしたブラックなので、中はスウィートな印象のピンクをセレクトしてメリハリをだしました。ニットは、ベーシックなクルーネックのピンクニット２枚をレイヤードして、袖口やえりから下のニットの色をのぞかせているのが、こだわりのポイントです。

このリブニットは、イタリア産の最高峰ウールが原料。着心地が良く、着回し力も抜群なので、おすすめのアイテムです。

合わせているのは、ほんのりとコクーンシルエットのドット柄のツイードスカート。このスカートは、実はほんのりとサーモンピンク糸を編み込んでいる生地なので、スタイリングが柔らかな印象に。

ブラックとホワイトのドット柄だとパキッとした印象になるのですが、ほんのりとピンク味があることで大人の女性らしさを引き立ちます。

ベージュコートは、グレーとブルー合わせでクリーンな印象に！

コート\72,600・カーディガン\30,800・"HERITER"のキャミソール\26,400・パンツ\17,600・"NIMNIMDUAI "のストール\41,800・"PUNTI. GRAFT BOX"のハンドバッグ\46,200・"JVAM/"のショートブーツ\37,400（IENA）

上質なsuper160ウールで仕立てた、IENAで毎シーズン人気のリバーコートです。装飾を削ぎ落としたシンプルなデザインで、オン・オフ問わず活躍。

柔らかなベージュとグレー合わせのコーディネートには、爽やかなブルーの差し色が効果的。地味になりがちなコーディネートに、鮮やかな色味のストールで、クリーンさをプラスしました。

このコートは、スタンドカラーでも着用可能。襟元が顔周りに華やぎをプラスし、小顔効果も抜群です。

今季はレースが気になるというendoさん。ニットの下にはレースキャミソールをレイヤードしました。暗くなりがちな冬コーデにホワイトレースで抜け感をプラス。パンツはウォッシャブルなので、毎日の通勤コーデにもぴったりです。

デートスタイルにも最適なホワイトコーデは素材と形にこだわって

コート\61,600・プルオーバー\19,800・パンツ\20,900・"FABIO RUSCONI "のショートブーツ\45,100（IENA）

ホリデー気分を盛り上げるホワイトコーデに、セーラーカラーのヘリンボーンツイードのビッグカラーコートを合わせた、トレンド感満載なスタイリングです。

インには透け感のあるモヘアニットトップスに、落ち感のあるワイドシルエットのニットパンツを合わせました。細番手のウール糸を使用した綺麗な落ち感のあるパンツで綺麗めな印象に。ニット素材なので、気負わずに着られるのが嬉しいポイントです。

コートは、ゆるさのあるボックスシルエットで、後ろ姿も華やかな大きなセーラーカラーが特徴です。プラスワンで、定番のコーディネートにモード感をプラスします。

endoさんのスタイリングには、冬スタイルに欠かせないコートを楽しく演出するテクニックが満載。ぜひ、完売必須なアイテムも合わせてチェックしてみてください。

Photograph：yuumi hosoya

senior writer：Eiko Yanagibori