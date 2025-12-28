25日の公開枠順抽選会で注目

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルで争われる。25日に都内で行われた公開枠順抽選会でアシスタントを務めた女性がインスタグラムを更新し、「貴重な経験となりました！」と報告している。

出走馬の関係者が一堂に会した、25日の公開枠順抽選会。スペシャルゲストとして、JRA年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真、見上愛が登場する中、ネットでは中継に映りこむ女性にも注目が集まっていた。

アシスタントを務めた田丸萌夕希がその人。26日に自身のインスタグラムを更新し、「昨日は、有馬記念公開枠順抽選会にアシスタントとして参加をさせていただきました。 昔から馬好きの祖父と父の影響で、馬の優しい目が好きでした 当日は会場の何ともいえない緊張感や高揚感を味わわせていただき、貴重な経験となりました！」とつづった。

さらに「抽選に使われる紙一枚一枚にまで工夫が施されているとお話しを聞いて、スタッフの皆さんの有馬記念に対する熱い思いを実感しました」と舞台裏も紹介。「普段見ているジョッキーの皆さんからカプセルを受け取るときは、手の震えが止まりませんでした」と続けた。

ファンからは「現地で見ていましたが、誰だあの可愛い人は！ってなりました」「可愛くて目が釘付けでした」「カプセル係の可愛い子誰だろうとずっと気になっていたので発見できて良かったです！」「貴方ですか。めっちゃ綺麗な子が〜って話題になっていた」「緊張感めっちゃ出てました！笑」「控え目に振る舞いつつ存在感ありましたよー」などの声が寄せられていた。

田丸は所属するセントフォースの公式サイトによると、2003年1月7日、千葉県出身の22歳。趣味は「ゴルフ、ダンス、ラーメン屋さん巡り、美術館へいく」とされている。



（THE ANSWER編集部）