ÀãÆ»¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ ¡ÖABS¡×¤ÎÀµ¤·¤¤ÍøÍÑ¤Ç´í¸±²óÈò¡¡Ç¯»Ï¤Ë´¨µ¤¤¬ºÆ¤ÓÆî²¼
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢Æüº¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¤Êý¤äÀãÆ»¤Î±¿Å¾¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢ÀãÆ»¤ä³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤ò¼Ö¤ÇÁö¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÀãÆ»¤ä³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ(ÆÃ¤Ë¡Ú¥¢¥ó¥Á¥í¥Ã¥¯¥Ö¥ì¡¼¥(ABS)¡Û)¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏºÆ¤Ó´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¤Æ¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÅ·µ¤¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÀãÆ»¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤ÏÃí°Õ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
26ÆüÌë¤Ë¤Ï´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤ÏÌó60ÂæÄ¶¤¨¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¤Î¤´Ì½Ê¡¤È²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀãÆ»Áö¹Ô¤Ï¡ÖµÞ¡×¤ËÃí°Õ¤Ç¤¹
ÀãÆ»¤äÅà·ë¤·¤¿Æ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¡¦¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃåÁõ¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£É¬¤ºÃåÁõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Áö¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¤Ï
¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤
¡¦µÞ¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¤·¤Ê¤¤
¡¦µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¡¡¡¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÀãÆ»¤äÅà·ë¤·¤¿Æ»Ï©¤ÇµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò»È¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ï¥¿¥¤¥ä¤¬¥í¥Ã¥¯¤·ÁàºîÀ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Á¥í¥Ã¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à(ABS)¡×¤¬ºîÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¤¥Ö¥ì¡¼¥Ãæ¤Ç¤â¥¿¥¤¥ä¤ò¥í¥Ã¥¯¤µ¤»¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Æ°¤ÇºîÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥ó¥Á¥í¥Ã¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎºîÆ°Ãæ¤Ï¡¢·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¡Ö¿¶Æ°¡×¤ä¡Ö²»¡×¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¶Ã¤«¤Ê¤¤¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¾ã³²Êª¤Ê¤É¤Î´í¸±¤ò²óÈò¤¹¤ëÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¼å¤á¤ë¤È¡Ö¥¢¥ó¥Á¥í¥Ã¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à(ABS)¡×¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¼«Æ°¼Ö¤ÎÁàºîÀ¤ò¼º¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀãÆ»¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÖµÞ¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î´¨µ¤¤Ï
Ç¯Ëö¤Ï¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤ÎÆî²¼¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤½ê¤Ç¤ÏÀÑÀã¤äÆ»Ï©¤ÎÅà·ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÆ½±Û¤¨¤ä¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëºÝ¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó(Åà·ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ÉÇö¤¯Åà·ë¤·¤Æ¤¤¤ë)¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È´¨µ¤¤ÎÆî²¼¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¿ÌîÉô¤Ç¤âÀÑÀã¤äÆ»Ï©¤ÎÅà·ë¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Çµ¢¾Ê¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î2½µ´ÖÅ·µ¤¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï
º£Ç¯¤ÎËÌÎ¦¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢Åß¤ÎËÌÎ¦¤é¤·¤¤Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
29 Æü(·î)¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê±«¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤½ê¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶¯¤¤´¨µ¤¤ÎÆî²¼¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯Èæ³ÓÅª²º¤ä¤«¤ÊÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·Ê¿Ç¯¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê±è´ßÊ¿ÌîÉô¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Æ»Ï©¤ÏÅà·ë¤·¡¢Æü±¢¤ä¶¶¤Î¾å¤Ç¤ÏÆüÃæ¤Ç¤âÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î2½µ´ÖÅ·µ¤¡¡¸åÈ¾
5Æü(·î)°Ê¹ß¤âÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢¤·¤°¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨µ¤¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀã¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò»²¾È¤·¤ÆÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£