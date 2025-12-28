コロチキ西野、1年間で体が激変「デッカ！！！」「職業ボディビルダーですね」
お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人が28日に自身のエックスを更新。2024年から2025年の体の変化を写真で公開した。
【写真】コロチキ西野、「2024→2025」で一回り以上“デカく”なってる！
西野といえば、YouTubeの企画がきっかけで肉体改造を開始。2024年6月には、わずか10ヶ月で劇的な変貌を遂げたアフターショットを披露し、ファンを驚かせていた。その後も筋トレを続けていることを明かしている。
この日西野は「2024→2025」とつづり2枚の写真を投稿。2024年撮影と思われる1枚目も上半身にしっかりと筋肉がついたマッチョ体型だが、今年撮影と思われる2枚目では腕や胸筋、肩回りなどが一回り以上大きくなっているのが見て取れる。
めきめきと変化をつづける西野に対し、コメント欄では「デッカ！！！」「職業ボディビルダーですね！」などと反響が集まっている。
引用：「コロコロチキチキペッパーズ・西野創人」エックス（@nishino_kinniku）
