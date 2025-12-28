¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛºäËÜÅßÈþ¡¢M!LK¤È¤Î¶¦±é¤Ë´î¤Ó¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó²½¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡37²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëºäËÜ¤Ï¡¢10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÌ¾¶Ê¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤òÈäÏª¡£¹ÈÇò¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬ÍÙ¤ê¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡£¡Öº£Ç¯Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿M!LK¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥Õ¥ê¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¾åÉÊ¤Ê»äÉþ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ºäËÜÅßÈþ
¡¡¥ê¥Ï¤Ë¤ÏM!LK¤«¤éº´ÌîÍ¦ÅÍ°Ê³°¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ªË»¤·¤¤¤Ê¤«¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¥Õ¥ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´°àú¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍê¤â¤·¤¤¡£º£¤ò¤È¤¤á¤¯Êý¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤È¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤È¤¤á¤¯¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤Ï¡Ö²¿²óÌÜ¤«¤Î¹ÈÇò¤Ç¡¢²Î»ì¤ò´Ö°ã¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²ó¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±é½Ð¤È¡¢º£²ó¤ÏM!LK¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó°ã¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢10²óÌÜ¤Î¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£°áÁõ¤Ï¡Öº£²ó¤ÏM!LK¤µ¤ó¤â°ì½ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ä¤âµ¤»ý¤Á¤Ï¥¢¥²¥¢¥²¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Êºù¤Î¿¶¤êÂµ¡£´ÔÎñ¤Ë¤Ï1Ç¯Áá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÀè¼è¤ê¤Ç¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
