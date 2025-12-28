ÂÎ²¹·×¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿41.5ÅÙ¤ÎÉ½¼¨ ¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Ë39ºÐÂ©»Ò¤¬»àË´ Ž¢¸¡»ë»þ¤ÎÂÎ²¹¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ž£ ¡Ú¡È¥ï¥¯¥Á¥ó¸å°ä¾É¡É¤ò¹Í¤¨¤ë ¥·¥êー¥º5¡Û
CBC¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊ£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Ë1¿Í¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡£»Ä¤µ¤ì¤¿ÂÎ²¹·×¤¬¼¨¤¹¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÉûÈ¿±þ¤Î¡Ö¤¢¤ëÆÃÄ§¡×¤È¤Ï¡£
ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬¡¢¸å²ù¤ÎÇ°¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìÀµ½©¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂ©»Ò¤È¤Ï²¿Ç¯¤â²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¤Ë¡ËËèÆü°§»¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡¢¤È¡×
2²óÌÜ¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¤·¤¿3Æü¸å¡ÄÃÎ¿Í¤¬°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¯
»à°ø¤ÏÌ¤¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÎÀµ½©¤µ¤ó¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤Çµ¯¤¤¿¡¢¤¢¤ë¾É¾õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìÀµ½©¤µ¤ó¡Ë
Q.1²óÌÜ¤Î¤¢¤È¤Ï±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿?
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æ¬¤«¤é¼ó¡¢¸ª¤ÎÄË¤ß¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤ÏÑÜÄ¢ÌÌ¤Ç¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó²òÇ®ºÞ¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹°ú¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
ºÇ½é¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÇÄ¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿È¯Ç®¡£
2²óÌÜ¤ÎÀÜ¼ï¤ò¤·¤¿3Æü¸å¡£ÃÎ¿Í¤¬°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï3Æü¸å¤Ë»àË´ »Ä¤µ¤ì¤¿ÂÎ²¹·×¤ÏŽ¢41.5¡îŽ£¤òÉ½¼¨
¡ÊÅìÀµ½©¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊÈà½÷¤¬¡ËÂ©»Ò¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÊÖÅú¤¬¤Ê¤¤¡£¿´ÇÛ¤Ç¶á¤¯¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È°ì½ï¤ËÂ©»Ò¤ÎÉô²°¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤½¤³¤ÇÂ©»Ò¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
ÀéÍÕ¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åì¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡£´û¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÂÎ²¹·×¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅìÀµ½©¤µ¤ó¡Ë
Q.¤³¤ÎÂÎ²¹·×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿?
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·Ù»¡¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂÎ²¹·×¡×¤ÎÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ´ü¤ËÂ¬¤Ã¤¿¡Ö41.5ÅÙ¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬ºîÀ®¤·¤¿»àÂÎÄ´ººÅù·ë²Ì½ñ¤Ë¤â¡¢ÂÎ²¹·×¤¬41.5ÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìÀµ½©¤µ¤ó¡Ë
¡Ö41.5ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤â¤À¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ëµï¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¹âÇ®¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢Åì¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡£
°å»Õ¤Î½ê¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤ÎÈ¯Ç®¤¬»àË´¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¡¢ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤¬Ž¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ²¹Ž£ »àË´»þ¤Ï42¡î¤«¤é44¡îÁ°¸å¤«
¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Î»àË´¤È¡¢40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¯Ç®¤Î´Ø·¸¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë°å»Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÅçÂç³Ø°å³ØÉô¤ÎÄ¹ÈøÀµ¿ò¶µ¼ø¡£Ë¡°å³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö100ÂÎ°Ê¾å¤Î²òË¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹ÅçÂç³Ø°å³ØÉô¡¡Ä¹ÈøÀµ¿ò¶µ¼ø¡Ë
¡ÖºÇ½é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·Ù»¡¤¬¸¡»ë¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢»àÂÎ¤ÎÂÎ²¹¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤È¡£32ÅÙ～34ÅÙ¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²¹ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡×
»àË´¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â°äÂÎ¤ÎÂÎ²¹¤Ï30ÅÙÂæ¤Î¤Þ¤Þ
ÄÌ¾ï¡¢¸¡»ë¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ²¹¤Ï¼¼²¹ÊÂ¤ß¤Î20¡îÂæ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹Èø°å»Õ¤¬²òË¶¤·¤¿¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Ë¸¶°øÉÔÌÀ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤Î°äÂÎ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤Þ¤À30ÅÙÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¹ÅçÂç³Ø°å³ØÉô Ä¹ÈøÀµ¿ò¶µ¼ø¡Ë
¡Ö»àË´»þ¤ÎÂÎ²¹¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¿Ç®¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡×
Ä¹Èø°å»Õ¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»þ¤ÎÂÎ²¹¤ò¡¢»àË´¿äÄê»þ¹ï¤«¤é¤ÎµÕ»»¤Ç¡¢42ÅÙ¤«¤é44ÅÙÁ°¸å¤È¿äÄê¡£
°äÅÁ»Ò¤ò²òÀÏ¤·¤Æ¡¢ÂÎÆâ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÉÌÈ±Ö¤ÎË½Áö¡É¤ÇÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¡Ö¹õ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Çò¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡ÊÄ¹Èø¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥Áー¥à ÃæÈøÄ¾¸Ê¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆÃ¤Ë±ê¾É´Ø·¸¤ÎÈ¿±þ¤¬¡¢¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÈ±Ö¤Î±þÅú¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¸¦µæ¥Áー¥à¤Î²¾Àâ¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÈ±Ö¤¬²á¾ê¤ËÆ¯¤¡¢ÂÎÆâ¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤ÆÂÎ²¹¤¬40ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Ä¾ÀÜ»à°ø¤È¤Ï·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤è¤ëÌÈ±Ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¤¸¦µæ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÄ¹Èø°å»Õ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹ÅçÂç³Ø°å³ØÉô¡¡Ä¹ÈøÀµ¿ò¶µ¼ø¡Ë
¡ÖÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤¬Ð¶¿Ê¡Ê¤³¤¦¤·¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾õ¶·¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¹õ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Çò¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¥°¥ìー¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢½½Ê¬¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×
3Æü¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤â¡ÈÌÈ±ÖË½Áö¡É¤Ë¤è¤ë¹âÇ®¡©
2²óÌÜ¤ÎÀÜ¼ï¤«¤é3Æü¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åì¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤â¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÌÈ±ÖË½Áö¡É¤Ë¤è¤ë¹âÇ®¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
ÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»¡¤Î²òË¶½ê¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤ÎÈ¯Ç®¤¬¡¢Ã×»àÀÉÔÀ°Ì®È¯¾É¤Ë´Ø·¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìÀµ½©¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç»à¤Ì¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇËÍ¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¼¡ÊÂ©»Ò¤ÎËå¡Ë¤«¤é¡Ê²òË¶½ê¸«¤ò¡ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤¿¤é¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡×
Ä¹ÃË¤¬20Âå¤Îº¢¤Ë¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¥áー¥ë¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Æ»Ò¡£
13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÌÌ¤Ï°äÂÎ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÅìÀµ½©¤µ¤ó¡Ë
¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð²ù¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£13Ç¯¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÏ¼¯¤Ê¿ÆÉã¤Ç¤Í¡£Â©»Ò¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢Â©»Ò¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¡×
¡ÖÂ©»Ò¤Ï²¿¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
Åì¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤È»àË´¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÎµæÌÀ¤òµá¤á¡¢°äÂ²²ñ¤Î³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅì¤µ¤ó¡¦¸üÏ«¾Ê¤Ç¤Î²ñ¸«¡Ë
¡ÖÂ©»Ò¤Ï¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¤â¡¢²¿¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÈá»´¤Ê²ÈÂ²¤ò¤³¤ì°Ê¾åºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×
¹ñ¤ÎµßºÑÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÇ§Äê·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÂçÀÐ¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
¡Ö½©¤«¤é¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢Ç¯1²ó¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×
¡ÊÅìÀµ½©¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂ©»Ò¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤ËÂÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ë¿µ½ÅÇÉ¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¡ØÂÇ¤ÆÂÇ¤Æ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦1²óÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÀººº¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¤È»×¤¦¡×
2023Ç¯5·îÊüÁ÷
