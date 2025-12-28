¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡¡½é½Ð¾ì»þ¤Ë²Î¤Ã¤¿¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×ÈäÏª
¡¡¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê25²óÌÜ¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤¬½é½Ð¾ì¤·¤¿1980Ç¯¤Ë²Î¾§¤·¤¿¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÂÐÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËNHK¥Ûー¥ë¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¦¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì»þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³¢Æü¤Ë³§ÍÍ¤È¾Ð´é¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë