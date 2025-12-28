「500円はさすがに高いって！」迷ったけど正解！優秀掃除グッズ

ダイソーでお買い物中、掃除グッズ売り場でインパクトのあるパッケージが目に飛び込みました。泡タイプの洗剤スプレーで、いかにも効果がありそう…と思って手に取ると、なんとお値段が￥550（税込）と強気。300mlでこの価格はダイソーでなくても高いのでは…と躊躇しましたが、思い切って購入してみましたよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：浴室用合成洗剤

価格：￥550（税込）

内容量：300ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984831055759

￥550（税込）って攻めすぎじゃない…？って思ったけど！買って大正解でした

ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場で気になる商品を発見しました。泡タイプの洗剤スプレーでシリーズ展開があり、どれもパッケージがシンプルでインパクト大。いかにも効きそう…と思って手に取ると、なんとお値段が300mlで￥550（税込）！この内容量でこの価格は、ダイソーでなくても高いんじゃない…？と躊躇しましたが、勇気を出して購入してみました。

今回ピックアップするのは、その名も『浴室用合成洗剤』。浴槽の洗浄をはじめ、床・壁・洗面用具・風呂フタ・シャワーカーテン・排水口周りなどの浴室内の掃除に使える優れものです。早速試していきます！

汚れ落ち抜群！ダイソーの『浴室用合成洗剤』

まずは浴槽を洗っていきます。シャワーなどで全体を濡らしたら…

汚れに直接スプレー。スポンジなどでこすり洗いをしていきます。汚れがひどい時は泡を2〜3分放置してからスポンジでこすると◎5分以上の放置は推奨されていないので注意です。

水ですすぐと、浴槽からキュッキュッと音がするまでキレイに落ちて感激。「その汚れ！まだ落ちる！」というキャッチコピーの通り、いつもの洗剤で落ちなかった浴槽のザラつきがスッキリしました。

他にもシャワーヘッドを洗ったり…

排水口の掃除もこれ1本で解決！レモンのようなさわやかな香りがするので使いやすいのが嬉しいポイント。お値段で買うか迷ったけれど、購入して大正解な掃除グッズでした。

今回はダイソーの『浴室用合成洗剤』をご紹介しました。

使ってみたら分かるダイソーの優秀な掃除アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。