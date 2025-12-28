°û¼ò±¿Å¾¤Ç¤Ò¤Æ¨¤² ²á¼º±¿Å¾Ã×½ýÍÆµ¿¤Ç£µ£³ºÐ½÷¤òÂáÊá ÀÐÀî¡¦¾®¾¾»Ô
12·î26Æü¿¼Ìë¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»ÔÆâ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ53ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅù±Æ¶ÁÈ¯³ÐÌÈÃ¦¤È¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®¾¾»ÔÇßÅÄÄ®¤Ë½»¤à53ºÐ¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î½÷¤Ç¤¹¡£
½÷¤Ï26Æü¸á¸å11»þ20Ê¬¤´¤í¾®¾¾»ÔºÙ¹©Ä®¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢°û¼ò±¿Å¾¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¸Æµ¤¤«¤é¤Ïµ¬ÄêÎÌ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÃËÀ¤¬Æ¬Éô¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤ÍÆÂÎ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
