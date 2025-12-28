元日向坂４６で女優の影山優佳が２７日までにＳＮＳを更新し、ファンから

今月１０日に最終回を迎えた日テレ系番組「ＥＳＣＡＰＥ それは誘拐のはずだった」（水曜・後１０時〜）に香坂莉里（こうさかりり）役として出演した影山。２７日に自身のインスタグラムに「遅ればせながら…ＥＳＣＡＰＥパーカーをいただきましたので、バシッと着た日のお写真です」と記し、左胸に赤系の色で“ＥＳＣＡＰＥ”とロゴの入った黒いパーカーを羽織った姿でポーズを決めるショットを多数披露した。「こんなにも作品を愛している現場。愛されているキャストさんと作品。裏っかわには沢山の大変があるはずだけど、頑張った人が報われる世界であってほしいと、改めて願っちゃいますよね。こんなあたたかい作品に会っちゃったら。」と思いの丈をつづり、「莉里ちゃんでいられて光栄でした！改めてお世話になりました」と感謝し、最後にファンに向けて「感想教えてもらえたら嬉しいです」と呼びかけ、コメント欄を開放した。

この投稿にファンからは「影山優佳さん、コメント欄を開いてくださり、誠にありがとうございます」「１話から観ていてまさか優佳ちゃんが出てきてくれると思わなくて更にドラマが楽しくなったよ」「めちゃ可愛ぃ〜なぁ〜」「影ちゃんの頑張りのおかげで楽しい時間がたくさん増えています。素敵なドラマに出会わせてくれて本当にありがとう！」「この顔でスタイル良いのは反則だ」「影ちゃんパーカーかわゆす！」「りりちゃん可愛くていい子でしたね」など多くのコメントが寄せられている。