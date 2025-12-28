◆ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５（１２月３０日、平塚競輪場・１１Ｒ）

元巨人のエースでＮＰＢ通算１７３勝のレジェンド・桑田真澄さんと、３０日に行われる競輪界最大のレース「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５」（神奈川・平塚競輪場）に出場する郡司浩平とのスペシャル対談が実現した。Ｙ校（横浜商業）野球部出身の郡司は、プロ野球界のスーパースターを目の前に緊張の面持ちだったが、桑田さんの巧みな話術でリラックス。トレーニング方法、メンタルなど熱く語り合った。（構成・永井 順一郎）

桑田真澄（以下桑田）「郡司君との対談を楽しみにしていました。競輪はまだテレビでしか見たことがないですが、早大大学院の後輩にアテネ五輪銀メダリストの長塚智広君や安福洋一さんといった競輪選手がいましたから。郡司君はＹ校野球部出身ですよね」

郡司浩平（以下郡司）「はい、Ｙ校です。桑田さんが初めて甲子園で優勝した時の決勝戦はＹ校でした。まだ、僕は生まれていませんでしたが（笑）」

桑田「僕が１年生の夏でしたね。高校で野球を辞めて競輪選手を目指したのはどうしてですか？」

郡司「父（盛夫・元競輪選手でＳ級で活躍）が選手で、小さい頃から父の姿をみていたので自然な流れなのかと思います」

桑田「競輪は一瞬の判断、駆け引きで勝負が決まると聞いています。プロ野球では例えば９回までに１０対０だったらほぼ勝負がついているのですが、競輪にも楽勝のレースはあるんですか？」

郡司「最後の最後まで分からないです。レースは３分くらいなのですが、最後の２０、３０秒が勝負の分かれ目になるので一瞬の判断で勝つか負けるかですね」

桑田「レース前は、どんなことを考えているんですか？」

郡司「そこは逆に桑田さんにお聞きしたいです」

桑田「例えばルーチンで左足からソックスを履きますが、間違って右足から履いてしまったこともあります。その時は、また履き直すのではなく、それをプラスに考えますね。アップの時間もキチッとしすぎるのではなく、柔軟に構えます。試合でも状況に応じて対応できる力が問われるからです」

郡司「確かに桑田さんの言う通り、それに固執しすぎるのは良くないですね」

桑田「マウンドに上がるとどうしても恐怖と不安に襲われるので、『俺はできる。きょうはチャレンジ、楽しんで投げよう』と言葉に出してましたね。勝とう、勝ちたいという気持ちが強すぎるとミスが出てしまうので、次のプレーに集中してベストを尽くす。それが勝利につながる。もちろん闘争心は必要ですが、試合では冷静さとのバランスが大切です」

郡司「トレーニングについてですが、僕は年齢も考えてハードなウェートトレーニングから年齢と体に合わせたトレーニングにシフトチェンジしています」

桑田「それはすごく重要ですね。ただ体を鍛えるだけではなく、パワーやスピードをタイミングよく体に伝えることが重要です。そしてトレーニングの成果を最大化するには栄養と睡眠、休養のバランスも大切です。競輪選手にはオフがないと聞きましたが、その中で自分の時間を作るのは大変でしょうね」

郡司「３週間くらい間隔があくと家族で旅行に行ったりするのが息抜きですかね」

桑田「順調にトップレーサーへの階段を登ってきたと思いますが、これまでのキャリアで挫折はありましたか？」

郡司「デビュー３、４か月して左膝を痛めました。半年くらいレースに出られなくてリハビリも苦しかったです。その間は不安で仕方なかったです」

桑田「僕も１か月勝てないときは不安になりました。５連敗したこともありましたが、そのときはもう『マウンドで投げられること自体が幸せなんだ』と自分に言い聞かせました。野球のポジションで投手は唯一、ゲームを作れる主体的な存在です。だから僕は投げるときはいつも『ゲーマーになろう』と決めていました」

郡司「すごく素敵な考えだと思います。僕も自分でレースを組み立てるので、『ゲーマーになろう』を心に刻んでみます」

桑田「プロスポーツという高いレベルの世界でゲームを作れるなんて楽しいじゃないですか」

郡司「僕も３５歳になり、将来のことを考えるようになってきました。桑田さんは引退後のこととか現役の時から考えていましたか？」

桑田「４０歳までは現役で、その後の１０年はいろいろなことに挑戦する学びの期間と捉え、５０歳からの１０年間は指導者になりたいと考えていました。指導者として大事なのは選手に何かを押しつけるのではなく、常に頭を使って考える大切さを伝えることだと思っています。自分で考えることによって、たとえ失敗しても自分の財産になりますから」

郡司「桑田さんの言葉ひとつひとつが本当に勉強になります」

桑田「郡司君には本を読むことをお勧めします。僕は現役の時、よく移動中に読んでいました。読書をするとアスリートとして考える力がつきますし、インタビューの受け答えも自分の言葉で伝えられますから」

郡司「わかりました。少しずつですが本を読むようにしていきます」

桑田「選ばれし９人のグランプリ、大きなレースでプレッシャーはあると思いますが、勝とうと思うよりもベストを尽くす、チャレンジする気持ちを持って頑張ってください。スポーツは何より楽しむものですから」

郡司「ありがとうございます。ベストを尽くしていい結果が得られるように頑張ります」

◆桑田 真澄（くわた・ますみ） １９６８年４月１日、大阪府生まれ。５７歳。ＰＬ学園では通算５度甲子園に出場し、１年夏と３年夏は優勝。８５年ドラフト１位で巨人に入団。０７年に米大リーグパイレーツでプレー。０８年引退。引退後は早大大学院スポーツ科学研究科修士号を取得。２１年巨人１軍投手チーフコーチ補佐、２２年１軍投手チーフコーチ、２３年ファーム総監督、２４、２５年２軍監督、２６年からオイシックスＣＢＯに就任。ＮＰＢ通算１７３勝１４１敗１４セーブ。１７４センチ８０キロ。右投右打。

◆郡司 浩平（ぐんじ・こうへい） １９９０年９月４日、神奈川県生まれ。３５歳。横浜市立商業高卒業後、日本競輪学校（現日本競輪選手養成所）へ第９９期生として入学。２０１１年１月デビュー。２０２０年「競輪祭」でＧ１初Ｖ。Ｇ１・３勝、Ｇ２・３勝。通算成績は１１６８戦４３５勝。身長１６７センチ、８０キロ。

◆ＫＥＩＲＩＮグランプリ 今年の競輪界のＮＯ１を決める一発勝負のレース。Ｇ１優勝者と獲得賞金上位の９人のみが出場できる。優勝賞金は１億４６００万円（副賞含む）。毎年１２月３０日に行われ、今年の開催地は平塚競輪場。