²¬»³¸©»º¤Î¡Ö¿·¼ò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡²¬»³»Ô
¡¡²¬»³¤ÎÂ¢¸µ¤¬ºî¤Ã¤¿¤³¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö¿·¼ò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÉ½Ä®¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëÀ²¤ì¤Î¹ñ¤ª¤«¤ä¤Þ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¿·¼ò¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Î¤â¤Î¤ä¤ä¤ä¿É¸ý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤Î8¤Ä¤ÎÂ¢¸µ¤¬º£Ç¯¤È¤ì¤¿ÊÆ¤Çºî¤Ã¤¿9¤Ä¤Î¿·¼ò¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎãÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©»ºÃÏ¼ò¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë
Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢º£²ó¤«¤é¿·¼ò¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡¡»î°û¤·¤¿¿Í¤Ï¡¡¡Ë
¡Öºñ¤ê¤¿¤Æ¤Î¤Ï²¿¤«¿·Á¯¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¥·¥å¥ï¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡¡²¬»³¤Î¤ª¼ò¤Ã¤Æ»×¤¦¤À¤±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×
¡Ê¡¡À²¤ì¤Î¹ñ¤ª¤«¤ä¤Þ´Û¡¡²ÏÂ¼Î´»ÙÇÛ¿Í¡¡¡Ë
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò°û¤Þ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¡°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¡²¬»³¸©»º¤Î¤ª¼ò¤Ç´¥ÇÕ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï29Æü¤ÈÍè·î£³Æü¤È£´Æü¤Ë¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£