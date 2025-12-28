¡ÖÍèÇ¯¤ÏÊ¿²ºÌµ»ö¤Ë¾Ð´é¤ÇÊë¤é¤»¤ë1Ç¯¤Ë¡×¡¡Ä¹Ìî»Ô¡¦Á±¸÷»û¤Ç1Ç¯¤Î¤Û¤³¤ê¤òÍî¤È¤¹¡Ö¤ª¤¹¤¹Ê§¤¤¡×
Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¤ÎÁ±¸÷»û¤Ç28Æü¡¢1Ç¯¤Î¤Û¤³¤ê¤òÍî¤È¤¹Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡Ö¤ª¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Á±¸÷»û¤ÎËÜÆ²¤Ç¤Ï½»¿¦¤ä¿¦°÷¤Ê¤ÉÌó70¿Í¤¬Ä¹¤µ5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÞ¯Ëà¡Ê¤·¤ã¤Þ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÝ¤Èºû¤Çºî¤é¤ì¤¿Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¹â¤¤¾ì½ê¤Î¤Û¤³¤ê¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ùµ¤¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ì¥ë¥Ç¤ÎÌÚ¤Çºî¤Ã¤¿ËÀ¤Ç¾ö¤ò¤¿¤¿¤1Ç¯¤Î±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á±¸÷»û¾ï¹Ô±¡¡¦ÅìÛê¹á½Ø½»¿¦
¡Ö»²ÇÒ¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤¹Ê§¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï³§¤µ¤Þ¤¬Ê¿²ºÌµ»ö¤Ë¾Ð´é¤ÇÊë¤é¤»¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Á±¸÷»û¤Ç¤Ï¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»²ÇÒ¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£